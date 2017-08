Kimberley cambia sistema para volver a la victoria

El balance hasta el momento es positivo. Kimberley no perdió y supo conseguir buenos resultados aún en los partidos que no pudo imponer el ritmo y funcionamiento que pretende, lo que también es una virtud del equipo de Mariano Mignini. Pero el entrenador sabe que no fueron lo esperado los últimos dos encuentros, entonces cambia. Ayudado por el tiempo de trabajo y la ausencia por lesión de Ezequiel Elguero, apostará al doble "9" para recibir el domingo a las 11.15 a Racing de Balcarce, por la sexta fecha de la Zona B de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal B.

El 4-3-3 con el que arrancó el certamen mutó a un 4-4-2 clásico, con Juan Manuel Rodríguez Rendón como único cinco recuperador, pero que tendrá cerca a Franco Mañas para jugar y el desnivel llegará por las bandas con Patricio Rodríguez y la vuelta de Matías Barreiro. Ellos, serán los encargados de abastecer a Gonzalo Gómez y Marcos Rondanina, que quiere ratificar en el Federal todo lo bueno que viene haciendo en la Liga Marplatense.

Enfrente habrá un Racing de Balcarce que alterna buenas con malas, que le cuesta sacar puntos de visitante, pero tiene hombres importantes. En el fondo, está el exAlvarado Manuel Madrid, mientras que en ataque no podrá contar con un conocido de la casa como Ever Ullúa, el exdelantero de Cadetes que en la temporada pasada vistió la camiseta albiverde, que es el dueño de su pase y puso una cláusula que le impide jugar ante su exclub. Tampoco estará Doménico, expulsado la fecha anterior ante Círculo Deportivo.