Atlético Mar del Plata - Kimberley, el destacado de la cuarta

Los equipos de la Liga Marplatense no terminan de agarrar ritmo. Si no es por lluvia es por elecciones, siempre pasa algo y no pueden hilvanar una serie de partidos seguidos para poder encontrar el funcionamiento. Entonces, algunos apuestan a amistoso entre semana para ir probando. Pero este sábado habrá fútbol, con un amplio abanico de canchas, una sola doble jornada y un total de 13 escenarios para 14 encuentros. Dentro de las atracciones, lo mejor estará en cancha de Atlético Mar del Plata, donde el "Decano" recibirá a Kimberley en un duelo de candidatos. Por su parte, el único líder, Alvarado, intentará mantener el puntaje ideal ante el colista Boca. En la zona Reválida, se destaca el cruce entre Argentinos del Sud y Deportivo Norte, dos de los que aspiran a llegar a la instancia de playoffs.

Programa de partidos

Cancha de Cadetes

13hs. Cadetes vs. Los Andes/Batán (Sergio Mella)

15hs. Los Patos vs. Círculo Deportivo (Sebastián Aquino)

Cancha de Atlético Mar del Plata

15hs. Atlético MDP vs. Kimberley (Pablo Llona)

Cancha de Independiente

15hs. Independiente vs. San Lorenzo (Juan Cruz Pampín)

Cancha de Nación

15hs. Nación vs. El Cañón (Mayra Araujo)

Cancha de Quilmes

15hs. Quilmes vs. Peñarol (Sandro Abboud)

Cancha de Argentinos del Sud

15hs. Argentinos del Sud vs. Deportivo Norte (Marcelo Sanz)

Cancha de River

14hs. River vs. Almagro Florida (Guillermo Nuesch)

Cancha de Boca

15hs. Boca vs. Alvarado (Héctor Sosa)

Cancha de Libertad

15hs. Libertad vs. Banfield (Ricardo Rivero)

Cancha de Once Unidos

15hs. Once Unidos vs. San José (José Luis Orellana)

Cancha de Al Ver Verás

15hs. Al Ver Verás vs. Racing (Gabriel Millas)

Cancha de Talleres

15hs. Talleres vs. General Mitre (Franco Campagnoli)

En Estación Chapadmalal

Huracán/Chapadmalal vs. General Urquiza (Ariel Mustafá)

Libres: San Isidro (Zona Campeonato) y Unión (Reválida)