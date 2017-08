La "muzza" en crisis: el 25% de los pizzeros sufre suspensiones o reducción horaria

La crisis que atraviesa el sector gastronómico en su conjunto todavía no tocó fondo. En las últimas semanas, el caso de un clásico de Mar del Plata como la Taberna Baska recorrió todos los medios del país. Pero no es un hecho aislado: las pizzerías de la ciudad también atraviesan una situación crítica y si bien todavía no se produjeron cierres de locales el 25% de los trabajadores sufre suspensiones o reducciones horarias.

Así lo informaron desde el Sindicato de Pasteleros a 0223, donde señalaron que su principal objetivo por estos tiempos es "defender las fuentes de trabajo". "A los empleados les ha caído mucho el trabajo. Estamos buscando la manera para pasar estos meses, hasta octubre, cuando el trabajo se empieza a incrementar", explicó el referente del gremio Carlos Vaquero.

En ese contexto, el dirigente gremial explicó que entre el 20 y el 25% de los 1.200 trabajadores de la rama pizzería están sufriendo algún tipo de recorte, ya sea suspensiones o recortes horarios. "Hay algunos lugares que decidieron cerrar de noche y reubicaron a los trabajadores a la mañana", explicó.

A su vez, Vaquero dijo que hay muchas empresas del sector están sumándose al Programa de Recuperación Productiva (Repro), que brinda una suma fija mensual remunerativa de hasta un monto equivalente al salario mínimo, vital y móvil por trabajador que le permite a las empresas completar el suledo.

"El tema de los feriados puentes afectó mucho. Y lo vemos en todo tipo de empresas, grandes, medianas, aunque las chicas son las que más están sufriendo", concluyó Vaquero.