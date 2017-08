Una derrota y una victoria, en la primera prueba de Alvarado

Con la falta de ritmo lógica después de una exigente pretemporada, y recién comenzando a soltarse con la pelota, Alvarado empezó a sumar minutos de forma amistosa con dos amistosos frente a Atlético Mar del Plata, en la cancha del "decano". Con equipos mezclados, Mauricio Giganti sacó conclusiones de lo futbolístico, más allá de los resultados, que fueron con un triunfo por lado: 1 a 0 para el local en el primero y 3 a 0 para el "torito" en el segundo turno.

Lo más importante para el entrenador no es cómo terminan los partidos, sino que su equipo vaya encontrando el ritmo y la intensidad que él pretende a casi un mes del inicio del campeonato. Entonces, más allá de que primer encuentro no mostró una buena versión de Alvarado, sí quedó muy claro cómo va a jugar. La pelota al piso, salida por abajo y movilidad de los mediocampistas, para desdoblarse y acompañar al único punta. La trepada de los laterales, será otra de la catecterística.

En una cancha que estaba en malas condiciones, muchas de esas cosas no se pudieron concretar. Y el rival hizo su parte, porque Atlético Mar del Plata tiene, probablemente, el mejor plantel de la Liga Marplatense, con jugadores con pasado en categorías superiores, y con ritmo de fútbol, le hicieron frente. Más allá de que la posesión era del "torito", le costó mucho llegar hasta el arco de Lalosevich, a quien inquietó con un remate cruzado de Juan Ignacio Alves y una buena jugada de Susvielles que sacaron sobre la línea y tras una serie de rebotes, Gonzalo Lucero no pudo conectar el pase de Molina casi en la línea del arco. Del otro lado, no pasó sobresaltos, intentó siempre salir jugando y cuando la dividió, el viento le jugó una mala pasada.

En el complemento, con viento en contra, le costó aún más a Alvarado llegar al arco rival y lo sorprendió Atlético Mar del Plata con una buena jugada, un cambio de frente para la subida de Alberto Flores y el centro del exKimberley que Nicolás Fleming cabeceó de pique al suelo, contra el caño izquierdo de Juan Francisco Rago que nada pudo hacer. La dinámica de César Cocchi, fue el punto más alto de los de Giganti que siguieron intentando, con Ceballos como enlace y la movilidad de Lucero y Molina que se cambiaban permanentemente la banda.

Esos 60 minutos (dos tiempos de 30), terminaron con la victoria local por 1 a 0. Alvarado formó con: Juan Francisco Rago; Matías Caro, Martín Quiles, Federico Paulucci y Mauro Castro; César Cocchi y Juan Ignacio Alves; Gonzalo Lucero, Ezequiel Ceballos y Francisco Molina; Joaquín Susvielles.

En el segundo encuentro, que se jugó de la misma forma, la diferencia estuvo más marcada. Alvarado dominó de principio a fin y Matías Quinteros apenas si tuvo trabajo. Antes del minuto, nomás, estuvo cerca Wilson Albarracín con un remate que rebotó en un defensor y Palisi finalizó la jugada con un disparo alto. El exAtlanta y Pablo Saucedo manejaron todo en el medio, Tomás Mantia era una carta permanente por la izquierda, mientras que Verón, La Rosa y Litre se alternaban para llegar al área rival.

A los 14', Pablo Saucedo apareció en el área rival y definió bien para abrir el marcador, ante un pronunciado dominio del "torito". Seis minutos más tarde, a la salida de una pelota parada, falló el arquero local y aprovechó Matías Vigano para sacar un remate que se metió junto al palo derecho. Sin tanta presión como en el primer partido, Alvarado pudo manejar mejor la pelota, tuvo mayor movilidad y se adueñó del desarrollo de las acciones.

En la segunda parte, todo siguió por el mismo carril, los de Giganti buscaban la mejor opción para llegar al arco rival, las bandas era el lugar preferido para escalar y el tercero estaba al caer. Y llegó a los 19', con una aparición de Marcos Litre por la derecha y una exquisita definición, con un toque suave por encima de la cabeza para sellar el definitivo 3 a 0.

El equipo del segundo turno formó con: Matías Quinteros; Emanuel Urquiza, Matías Vigano (Leandro Benítez), Gastón Martinez y Tomás Mantia; Martín Palisi y Pablo Saucedo; Marcos Litre, Jonathan La Rosa y Leonardo Verón; Wilson Albarracín (Nicolás Mollo).

El próximo miércoles a la tarde, Alvarado disputará su segundo partido ante Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi. El viernes, cerrará su primera serie de amistosos ante Quilmes, el equipo bonaerense que milita en la Primera B Nacional.