Cansada de los escraches de la “loca de los penes”, una nutricionista abandonó la ciudad

Desde el verano, los vecinos de Pinamar son testigos de una insólita historia que involucra a una reconocida médica de esa localidad, a tres mujeres y a un hombre. Según se comenta en esa localidad balnearia, la nutricionista quedó en el ojo de la tormenta, acusada de haber mantenido encuentros amorosos con distintos dirigentes y empresarios casados de la zona.

Ante los rumores, la esposa de uno de los hombres se contactó con otras mujeres que habrían corrido su misma suerte y juntas, a través de un grupo de WhatsApp, organizaron y ejecutaron una despiadada venganza.

Desde entonces, tanto la casa de la nutricionista como los distintos lugares que suele frecuentar aparecieron con dibujos de penes enormes pintados con aerosol, lo que motivó que en Pinamar se bautizara a la ideóloga de la venganza como “la loca de los penes”.

“Todo comenzó después del verano. Esta persona me pidió que me aleje de su pareja pero la verdad es que hace años que no la veo”, dijo la víctima de las agresiones en declaraciones a C5N.

Si bien reconoció que salió con el hombre en cuestión “dos veces” aclaró que fue “hace muchos años. “Después de mi vino ella pero ella cree que nos seguimos viendo, que me sigue buscando”, se defendió.

Según contó la profesional de la Salud, la atacante le envió notas con amenazas, mensajes a través de teléfonos desconocidos, le rayaron el auto, le rompieron los vidrios de las ventanas de su vivienda y hasta le arrojaron una bala con una gomera. “Ahí fue cuando tomé consciencia de la gravedad pero en la Fiscalía no citan a nadie”, se quejó.

Pero no terminó ahí: las atacantes redoblaron la apuesta y días atrás le secuestraron el gato lo que determinó que la mujer, cansada del acoso y los escraches, abandonara la ciudad y se mudara a Mar del Plata.