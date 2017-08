Sala de Salud en Batán: sin insumos, con médicos que renuncian y sin ambulancia

Diversas instituciones intermedias y sociedades de fomento de los barrios de Batán presentaron una nota al secretario de Salud Gustavo Blanco con una lista de demandas trascendentales para el funcionamiento de la sala de salud de la localidad. “El lugar está en un muy mal momento, su peor momento en muchos años”, sentenció en diálogo con 0223 María Eva Fernández, una de las coordinadoras del reclamo.

“En el último tiempo renunciaron las dos pediatras, nosotros hablamos con ellas y hay disconformidad con el secretario de Salud. No hay ningún tipo de insumo, los días sábados directamente no hay médicos, solo un enfermero, no se pagan horas extras, la ambulancia que teníamos que era propia de la sala, hace dos meses se rompió, se la llevaron y nunca volvió. Quedó solo la del Same, que como trabaja en red, prácticamente no brinda servicio acá”, detalló la vecinalista respecto al triste panorama.

En esa línea, Fernández recordó que “en marzo pasado vino Blanco acá a anunciar que se haría una remodelación de la sala, desde ese entonces no volvió más. La gobernadora, cuando vino, dijo lo mismo y es mentira, todo totalmente falso. Nos encargamos nosotros de arreglar el lugar, entre otras cosas, de ponerle puertas nuevas, pero ya no tenemos presupuesto propio”, resaltó.

Consultada por las respuestas del Delegado Municipal en Batán, Manuel Tonto, Fernández contó: “Cuando nosotros presentamos este petitorio, él hizo lo administrativamente correcto, nos apoyó en el pedido y mandó una nota similar junto a la nuestra, pero por ahora, no hubo ninguna respuesta”.