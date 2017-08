Rechazan críticas al Same y afirman que las ambulancias cuentan con médico propio

La flamante coordinadora del Sistema de Atención Prehospitalario Same-Sies, Andrea Potes, calificó como de “incomprensibles” las críticas que ha recibido en los primeros meses de funcionamiento el sistema de atención médica de emergencias y afirmó que las unidades móviles cuentan con médicos propios.

“El Same tiene médicos y estos a veces cubren guardias que hay en los Caps (Centro de Atención Primaria de Salud), y no al revés. Y cuando sucede una emergencia, el médico sale en su ambulancia como corresponde. No quedan vacías”, remarcó Potes, en diálogo con 0223.

En ese contexto, la exjefa de emergencias del Higa -cuya figura tomó notoriedad cuando le escribió una carta a Vidal y luego renunció- detalló que actualmente el Same de General Pueyrredon cuenta con cuatro ambulancias: “Una está en el Caps de Serena, otra en Batán y otras dos en el Cema, cubriendo traslados a otros centros de salud y dependiendo de la complejidad, se asigna un médico, ya que una de ellas no cuenta con médico, y la que tiene, no tiene las 24 horas. Antes se contrataba este último servicio y desde el 23 de junio se realiza con recursos propios”, agregó.

Y sobre este punto, añadió: “Se está haciendo un llamado para contratar a más médicos, porque no es que no se quiera contratar sino porque existe un gran problema y es que que los médicos no quieren trabajar en emergencias. Ni acá ni en el Interzonal. Nadie quiere”, dijo.

“Cualquier médico debe estar preparado para atender una emergencia”

Por otra parte la flamante funcionaria municipal desestimó las críticas al Same realizadas en el Concejo Deliberante por la oposición y por el gremio de Cicop, en relación a que los médicos no están preparados para cubrir servicios de emergencias en ambulancias.

“Cualquier médico debe estar preparado para atender una emergencia.Y debe estar preparado porque es médico. Seguramente haremos algún curso para reforzar este punto. Pero quiero aclarar que todos los médicos desde lo moral, ético y legal deben atender cualquier emergencia. Una emergencia se atiende de la misma forma que en una ambulancia”, subrayó.

Por último, Potes dijo “dolerle” algunas críticas realizadas al trabajo que desde hace algunos meses se realiza en la puesta de funcionamiento del Same local, que desde hace unas tres semanas está bajo su responsabilidad.

“El Same en Buenos Aires existe hace 20 años, no se puede pretender acá lo mismo con sólo 3 meses. No dudo que de a poco algunas cuestiones organizativas mejorarán. Se ha hecho bastante pero aún hay muchísimo para hacer”, valoró la profesional.