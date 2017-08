Agustín Marangoni redobla la apuesta y presenta una micronovela: "La historia del ruido"

El escritor marplatense Agustín Marangoni presentará este sábado su tercer libro, La historia del ruido (2016, Ediciones Sherezade). La cita es a las 16 en el Club TRI, de 20 de Septiembre 2050, con entrada libre y gratuita.

La nueva novela de Marangoni es una obra singular: el proceso narrativo comienza con una situación mínima que desencadena una sucesión de tramas posibles. A lo largo de los 59 capítulos brevísimos que la componen, el autor revisa el impacto silencioso de las casualidades.

“Escribir microrrelatos no significa mutilar un texto largo. Desde el momento en el que nace la idea, desde la semilla, empiezo a trabajar en la brevedad”, contó a 0223 Marangoni, quien ya había incursionado en el género de la micronarrativa con su anterior obra, Nadie escuchó el último secreto (2013).

Según el periodista, hoy tiene “una necesidad de resolver las ideas en la síntesis”. “No me cuesta escribir una crónica periodística de 500 ó 600 palabras pero, literariamente, no me puedo extender demasiado. Para hacer un buen microrrelato hay que tener una programación mental y esto es lo que ahora me sale y tengo ganas de hacer”, agregó.

La historia del ruido –cuyos ejemplares se podrán adquirir el día de la presentación- será reeditado en Chile en las próximas semanas.

Sobre Agustín Marangoni

Es escritor y periodista. Nació en Mar del Plata en 1982. Publica textos en diarios, revistas, libros y webs de todo el mundo. Su eje de acción es el arte contemporáneo, también la música y el cine, aunque de tanto en tanto se deja llevar por crónicas y textos de análisis social. Tiene tres libros publicados: Gutiérrez (2011), Nadie escuchó el último secreto (2015) y La historia del ruido (2016). El primero es una novela, el segundo es un tour narrativo que explora el microrrelato, el tercero una micronovela o algo por el estilo.