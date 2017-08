Pidieron quince años de prisión para acusado de violento robo a una octogenaria

Luego de una jornada única de debate en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 la fiscal María Isabel Sánchez solicitó que un joven de 23 años acusado de ser uno de los cuatro sujetos que cometió un violento robo en julio de 2012 sea condenado a trece años de prisión. Cómo Lucas Moreyra registra una condena anterior que no terminó de cumplir, solicitó la imposición de una pena única de quince años.

La fiscalía fundamentó su pedido en el hallazgo de las huellas dactilares del imputado que se hallaron en el espejo del botiquín del baño. Ese elemento probatorio fue cuestionado por la defensa del imputado –a cargo de Wenceslao Méndez- que solicitó la nulidad del levantamiento de huellas por falta de testigos y la posterior absolución.

El hecho juzgado ocurrió el 8 de julio de 2012 cuando cuatro personas ingresaron minutos después de las ocho de la noche a una vivienda ubicada en Hernandarias al 3900 tras romper la puerta del patio trasero. Mientras dos de ellos revisaban el lugar, los otros golpearon a la dueña de casa –de 83 años- y le quemaron el rostro con una cuchara y un cuchillo que hallaron en el lugar mientras exigían la entrega de valores.

Según constató el personal policial que arribó al lugar, los delincuentes escaparon una hora y media después con seis mil pesos, juegos de toallas, sábanas, relojes, pulseras y anillos tras dejar a la víctima encerrada, atada y herida.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, la participación de Moreyra está debidamente acreditada a partir del hallazgo de rastros papilares en en el espejo del botiquín del baño. El informe de identidad establecida en el sistema AFIS confirmó que esos rastros correspondían a los dígitos medio de mano derecha y medio de mano izquierda del imputado. “La identificación es categórica, científica e indubitada”, sostuvo la fiscal.

Durante la instrucción penal preparatoria la víctima expresó que los sujetos "accedieron a todos los espacios de la casa, cocina, comedor, las dos habitaciones, el baño y no dejaron lugar sin dar vueltas porque querían más plata". La mujer manifestó no conocer al imputado y aclaró que “en los días inmediatos anteriores al hecho no ingresaron personas ajenas a su domicilio y específicamente no ingresó nadie al baño”.

Moreyra –que fue detenido tiempo después cuando fue baleado en otro hecho- llegó a juicio con arresto domiciliario ya que está postrado en una silla de ruedas a la espera de la colocación de una prótesis de cadera. El joven cumple la prisión preventiva en la casa de su hermana y está monitoreado a través de una tobillera magnética.

Luego de escuchar a la nuera de la víctima y a los peritos, la fiscalía le solicitó al juez Facundo Gómez Urso que el imputado sea condenado a trece años de prisión como autor del delito de robo triplemente agravado. En virtud de la pena anterior que registra, pidió una pena única de quince años. Por su parte la defensa insistió en solicitar la nulidad del levantamiento de huellas por falta de testigos y la absolución.

El veredicto y la sentencia se conocerán el viernes 25 de agosto.