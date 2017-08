La sana costumbre de Mar Chiquita

Mar Chiquita Vóley volvió a festejar en el Torneo Provincial de Clubes masculino en Mar del Plata. En la final superaron a Cañuelas 3-2 y llevan títulos seguidos. Las chicas perdieron en la final 2-3 y no pudieron conseguir el tercero al hilo. De los equipos B que presentó el "Rojo", las chicas quedaron cuartas y los chicos fueron séptimos.

El equipo masculino fue otra vez el gran protagonista del Torneo Provincial de Clubes. Lo ganó de punta a punta y hasta la tuvo complicada en la final, pero lo supo dar vuelta. El camino comenzó con 3-0 a Cañuelas, Defensores de Belgrano y Juventud Obrera en la zona. Así fue a jugar contra el segundo de la otra zona, Once Unidos, que ya había derrotado en la final del torneo local y que esta vez lo sacó 3-0. La final fue contra un viejo conocido: Cañuelas, que en 2016 también llegó a la final.

El comienzo fue alentador de la mano de Rodrigo Ronda para poner un 25-13 contundente. Los experimentados de Cañuelas no bajaron los brazos y lo remontaron con dos sets a toda orquesta. Con el 1-2 abajo, Germán Adobbati mandó a su hombre de experiencia: Germán Peralta, y el equipo salió adelante, con un Ignacio Cortiñas imparable y Rodrigo Ronda a gran nivel, Mar Chiquita se llevó el cuarto y en el tie break sacó un par de puntos con el saque y mantuvo la rotación hasta que Cañuelas la tiró afuera y el Rojo festejó su sexto campeonato en siete años.

Las chicas no pudieron, a pesar de llegar a la final sin ceder sets, victorias 3-0 en la zona única ante El Progreso, Español, Unión, Once Unidos y Mar Chiquita B por duplicado, en zona y semifinal. Para la final enfrentó al Unión de Maletta-Moreno y no terminó de jugar bien, ahí el rival aprovechó con el saque para sacar las diferencias que marcaron el 3-2 y la segunda derrota en finales en 7 años, las otras 5 las ganó.

Mar Chiquita también presentó equipos B, con mayoría juveniles. El femenino finalizó en el cuarto puesto y el masculino quedó séptimo.