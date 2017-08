Tras 20 meses de reclamos y cortes de calles, Arroyo recibirá a vecinos del sur

Marchas al municipio, cortes parciales de calles y rutas y hasta una intervención artística en el palacio comunal, fueron algunas de las acciones que impulsaron los vecinos de la zona sur de Mar del Plata la buscar la atención del intendente Carlos Arroyo, a quien le reclaman por la falta de mantenimiento de los barrios.

Sin lograr nunca una respuesta, este jueves sorprendieron al jefe comunal cuando inauguraba una obra de agua potable en Alfar junto a autoridades de Obras Sanitarias y consiguieron, por fin, acordar una audiencia que se llevará adelante este sábado a las 10. El encuentro entre Arroyo y los vecinos será el primero de los 20 meses

“No es la forma que preferíamos pero no tuvimos más alternativa”, reconoció el vecinalista de Jardín de Peralta Ramos, Daniel Machado, quien también advirtió que el enojo de la gente ante la falta de obras “genera un caldo de cultivo que en algún momento no podremos contener más” porque "no sólo nunca nos recibieron ni contestaron a nuestros reclamos, sino que tampoco cumplieron con aquellas promesas mínimas que a nosotros de entrada nos parecían insuficientes", aclaró. “La gente empezó a salir a cortar las calles, lo cual genera problemas con los vecinos que quieren pasar y no pueden y se pierde el fondo del reclamo, que es que nos arreglen las calles y mantengan nuestros barrios en condiciones”, afirmó este viernes en diálogo con 0223.

Si bien admitió que los vecinalistas están un “poco cansados” de presentar una y otra vez relevamientos de la situación particular de cada sector, dijo que este sábado insistirán y, además, redoblarán la apuesta. “Le llevaremos un plan de trabajo concreto que se puede hacer implementando la menor cantidad de recursos posibles”, anticipó.

También, dijo, le plantearán la necesidad de que la Delegación del Puerto que conduce Luis Ignoto cuente con un presupuesto acorde para cubrir los 34 barrios que comprende. "Les creemos cuando dicen que recibieron la Delegación con todas las maquinarias rotas pero si así no fuera, con 16 mil pesos mensuales no les alcanza ni para cambiar la rueda de un camión", sostuvo. "Nosotros ofrecimos y volveremos a ofrecer nuestro conocimiento del terrotorio pero necesitamos trabajar en conjunto con el municipio", agregó.

Por último, respecto de las expectativas que genera en el sector el hecho de ser recibidos por el intendente, Machado afirmó: "Sólo esperamos que esta vez nos den una respuesta que esté a la altura de la problemática".