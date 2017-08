Belén Casetta fue sexta en los Juegos Mundiales Universitarios

"Carreras son carreras", dijo la marplatense Belén Casetta luego del sexto puesto que consiguió en la mañana de este sábado, en los 3.000 metros con obstáculos de los Juegos Mundiales Universitarios de Taipei (Taiwán). Luego de su histórica participación en el Mundial de Londres (doble récord sudamericano), la atleta local no pudo subirse al podio y recibió un diploma, con un tiempo de 10m12s77, lejano a los 9m25 personales.

La turca Tugba Guvenc -rival en Londres de Casetta-, con 9m51s27 fue la vencedora en el calor taiwanés.

Lógicamente, Belén había dejado la vara altísima tras lo hecho en Londres semanas atrás. Llegó a esta competencia donde representó a la Universidad Fasta (donde estudia medicina) con la mejor marca personal. Sin embargo, como bien explicó la marplatense en declaraciones al canal Deportv, el desgaste físico sumado al clima impidieron un mejor tiempo. Casetta explicó: "Me endurecí en el último kilómetro, mis piernas y brazos no daban más, ahí me empezaron a pasar las chicas. Estuvo bueno competir con rivales que anteriormente enfrenté en mundiales juveniles. Hubo mucho nivel en este Mundial Universitario".

Lejos de dramatizar, la entrenada por Leonardo Malgor y Daniel Díaz sostuvo: "Logré entrar dentro de las diez primeras. Estoy feliz, es la primera vez que me ubico en un mundial en un sexto lugar. Mi mejor posición había sido un décimo puesto en el Mundial de menores de Francia. Y la marca ha sido muy lejana a lo que hice, pero vengo de Londres y ya estoy cansada, metí tres obstáculos en menos de diez días."

Casetta, abanderada de la delegación argentina en la ceremonia inaugural, fue clara, dejando una enseñanza de competitividad en sus palabras: "Las expectativas eran intentar entrar al podio, vine con la mejor marca. Pero hay carreras y carreras. Uno trata de dar todo obviamente. No se dio pero sumo experiencia en este mundial para el futuro. Vuelvo a Mar del Plata, seguiré entranando y es una motivación para enfocarnos el año que viene. Estas oportunidades que se brindan las disfrutamos un montón. Estoy orgullosa y satisfecha del resultado que tuve. No es que estoy bajón. Seguiremos para adelante. También las malas pasan en la vida. Estamos felices igual", manifestó con su sonrisa habitual pese al cansancio.

Es que Belén viene de dos históricas carreras en Londres, los pasados 9 y 11 de agosto, donde batió dos veces el récord sudamericano y accedió a la final del Mundial. Se entregó al límite. Y el proceso de recuperación para Taipei no fue el ideal: un viaje en el medio, y cambio climático importante: "Pasé de 21 grados en Londres a 34 grados acá en Taipei, más una sensación térmica alta. Pero por lo general hay que tener recuperación. En esta prueba se exige mucho a la espalda, los gluteos, las piernas. Es de mucha fuerza y necesitás muy buena recuperación", finalizó.