Alvarado sigue arriba y Círculo al acecho

Leonardo Verón volvió a jugar en la Local de Alvarado, pero el "torito" no tuvo la precisión de otros partidos y no pudo vulnerar al ordenado Nación. Igual, el punto le sirve para seguir arriba. (Fotos: Diego Berrutti)

Se disputó este sábado una interesante quinta jornada de la segunda fase del Torneo "Alejandro Giuntini", que tenía varios partidos atractivos. En el principal, que animaba el líder Alvarado ante Nación, no se pudieron sacar diferencias y el 0 a 0 le permite a los de Nartallo seguir en lo más alto de la tabla. El que aprovechó para acercarse fue Círculo Deportivo, que en duelo de candidatos derrotó por la mínima a Atlético Mar del Plata en Otamendi. La sorpresa la dio Boca, que no había sumado puntos y le empató en el final a Banfield que venía de golear. En la Reválida, Deportivo Norte tenía una parada brava ante Quilmes y el "cervecero" se lo hizo saber, le ganó 2 a 0 a domicilio y lo alcanzó en lo más alto de la tabla. El que no pudo sacar provecho de esto fue Almagro Florida, que cayó a manos de Talleres por 2 a 1.

Resultados

Zona Campeonato

Alvarado 0 - Nación 0

Círculo Deportivo 1 - Atlético Mar del Plata 0

Banfield 1 - Boca 1

El Cañón 2 - Los Patos 4

San Lorenzo 0 - San Isidro 1

Kimberley 1 - Independiente 1

San José 0 - Libertad 0

Libre: Once Unidos

Zona Reválida

Deportivo Norte 0 - Quilmes 2

Almagro Florida 1 - Talleres 2

Racing 4 - Huracán/Chapadmalal 0

Los Andes/Batán 1 - River 0

General Urquiza 2 - Argentinos del Sud 1

Peñarol 3 - Cadetes 3

General Mitre 0 - Unión 0

Libre: Al Ver Verás