Mar del Plata Club le sacó ventaja a Sporting en el Regional Pampeano

Se disputó este sábado la fecha 12 del Torneo Regional Pampeano A, en donde Mar del Plata Club logró despegarse de Sporting y a dos jornadas del final está un punto arriba. El equipo de Santa Celina no tuvo contemplaciones ante Comercial y le ganó 79 a 0, al anotarle 13 tries sumó el punto bonus necesario para mirar a todos desde arriba.

En los de "Nona" Urrutia se destacaron Guido Bertozzi, Emiliano Villa, Benjamín Garcia, Franco y Tomás Catuogno, Leonardo Sestelo y Facundo Quiroga, para redondear un gran partido (50 a 0 el primer tiempo). En la Villa Marista le costó pero Sporting pudo ganar (aunque sin bonus) a San Ignacio por 23 a 20. Los de Etcheto anotaron tries con Juan Evangelista y Pedro Area, en tanto que Juan Noceti sumó dos conversiones, dos penales y un drop. En el equipo de Valle Hermoso hubo tries de Lautaro García, Tomás Romero e Ignacio Fernández Magallanes, además de una conversión y un penal de Emanuel Contino.

En el Barrio Libertad el que sigue sumando es Universitario, que le ganó 32 a 27 a Los Cardos y quedó al borde de sellar su clasificación al Torneo del Interior A, ya que necesita sólo dos puntos con tres partidos que le quedan para lograrlo. Los de Martín Vallejos sumaron con los tries de Benjamín Duarte, Franco Rodríguez Reinoso y los 22 puntos de Ignacio Osorno, producto de las dos conversiones y seis penales. En los de Tandil hubo un try de Santiago Pérez, dos tries penal y dos penales de Guillermo Edo.

El clásico de Bahía Blanca quedó en manos de Sportiva, que con dos tries de Rocco Bellingeri y uno de Tomás Aguirre, le ganó 27 a 15 a Universitario, que anotó con Facundo Freire y Darío March.