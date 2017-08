Apareció el asesor del ministro Ritondo, a quién se buscaba desde el martes

El ex policía Oscar Alvarenga, asesor del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, que era buscado desde el martes último, fue hallado sano y salvo en el barrio porteño de Palermo, informaron fuentes policiales.

El hombre había sido visto por última vez el martes, cuando salió de una oficina conocida como Palacio de Cristal, en la que trabajaba en la calle 48, entre 7 y 8, en pleno centro platense, a bordo de su camioneta Chevrolet Tracker bordó, dominio AA 026 TI.

"Alvarenga está bien, y ya se encuentra junto a su familia", indicó a Télam un vocero sobre la aparición del ex efectivo casado y con dos hijos que se jubiló en la fuerza tras ser herido mientras trabajaba y actualmente tiene, entre otras funciones, oficiar de "nexo" entre la cartera de seguridad provincial y los policías heridos en servicio.

"Quería comunicarles la noticia que nos alegró el día y todo de nuevo a mi y a mi familia les voy a estar agradecido de por vida por todo lo que me ayudaron y se movieron para hacer posible que encontraran a mi papá, de corazón les agradezco a todos, no saben lo que esperaba por tenerlo de nuevo con nosotros", publicó en Facebook Marcos, hijo del ex policía.