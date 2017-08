Círculo hizo los deberes y sigue en lo más alto

En la semana, cuando jugó el amistoso ante Alvarado, el cuerpo técnico de Círculo Deportivo remarcaba la importancia del punto que se había conseguido en San Cayetano, pero que sabían que para tener la ilusión de quedarse con uno de los dos puestos de clasificación, era sacar la mayor cantidad de puntos como loca. Y con un equipo ofensivo, cumplió con creces con el objetivo, dominó de principio a fin y superó por 3 a 1 a Norberto De La Riestra, para mantenerse en lo más alto de la Zona B de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal B.

Con prisa, pero con pausa. Si hay algo para destacar del "papero" en la tarde del domingo, es no haberse desesperado por no poder abrir el marcador, más allá de jugar todo el primer tiempo en campo rival y generar una buena cantidad de situaciones de gol que no pudo concretar. También ayudó el gol rápido en el arranque del complemento que le dio mayor tranquilidad y desesperó a la visita que se quedó sin plan B.

De entrada nomás, se paró bien adelante el dueño de casa e inquietó con una llegada de Arrechea que fue invalidada por posición adelantada y un buen remate de Nahuel Roselli que se perdió cerca. Con poco, los de 25 de Mayo avisaron que tenían con qué cuando Jorge Liendo había superado la estirada de Del Curto pero Silvio Vedda tuvo una aparición providencial para despejar sobre la línea. Pero el control seguía siendo del "Papero" que lastimó por arriba con dos cabezazos de Enzo Astiz que uno fue devuelto por el travesaño y el otro se fue apenas afuera. En el tramo final de esa primera etapa, el protagonista fue el arquero visitante Biglia, que le ahogó el grito primero a Parra, después a Hidalgo en un tiro libre que se desvió en la barrera y dos veces a Vértiz. Después, "Pipi" conectó un centro con el pecho y la pelota se fue besando el caño izquierdo.

Todo lo que generó en la etapa inicial, lo hizo valer en el arranque del complemento. El buen trabajo a partir de Hidalgo y el desnivel de Vértiz, no se había podido cristalizar en el resultado, pero para calmar la ansiedad, madrugó al regreso del vestuario. Apenas habían pasado dos minutos cuando una nueva incursión ofensiva de Arrachea terminó con el centro para Martín Prado que dibujó una pirueta y, de chilena, puso el más que merecido 1 a 0.

Con el tanto, Círculo se tranquilizó, empezó a mover la pelota, y Riestra se desesperó. No tenía argumentos para salir a buscar el empate y abusó de la pierna fuerte. El "papero" estaba cerca del segundo, Biglia le ganó un mano a mano a Parra, pero sus compañeros no lo ayudaban y la expulsión de Robledo, a los 18', complicó más el panorama de la visita. Sobretodo cuando, un minuto después, Astiz cambió de frente para Prado que definió con tranquilidad y marcó el segundo de su cuenta personal.

El partido estaba quebrado y era todo del local. Biglia era el único responsable de que la diferencia no sea mayor y había que ver hasta donde podía aguantar para que llegara el tercero. Con mucho control de pelota, Del Curto casi no pasó sobresaltos y, cuando aceleró, estuvo cerca de convertir. A los 32', Calello derribó a Prado dentro del área, Enzo Vértiz canjeó por gol y el 3 a 0 terminó de liquidar la historia. Ni siquiera el rápido descuento de Liendo (31') llevó demasiada preocupación, porque la diferencia en el desarrollo era clara.

Es más, de ahí al final, estuvo más cerca Círculo del cuarto que Norberto De La Riestra del segundo, además que se quedó con nueve hombres por la expulsión de Castet a 5' del final. La gente disfrutó el triunfo y que el "papero" siga en lo más alto, demostrando que tiene con qué dar pelea y logrando el objetivo de sumar de a tres en casa, para que la clasificación no sea una utopía, sino una posibilidad concreta.