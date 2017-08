Mar Chiquita fue a competir y volvió con el título

Mar Chiquita Vóley es el campeón femenino de la superfecha sub 15. Las chicas de Santiago Tadey hicieron historia en uno de los torneos más importantes del país. En la final superaron a Estudiantes de La Plata 2-0 con Florencia Wolkowyski como mejor jugadora del torneo.



El equipo viajó con bajas expectativas, en busca de sumar partidos en un entorno de lo más parecido a lo que se van a encontrar si logran clasificar a la Copa Argentina. Se formaron dos equipos, el sub 15 era el A y el sub 13 el B, el A tuvo la baja de Rocío Cecive y de las sub 13 que jugaron en su categoría. Entonces con formación alternativa llegó al Club Ciudad y comenzó con victorias en la zona 5 ante Club Italiano y Country y definió el primer puesto con derrota 0-2 ante las locales. La siguiente etapa, daba 2 lugares para 5 clubes por zona para los cuartos de final, comenzó con un 2-1 ante Glorias y derrota 1-2 ante una de las candidatas: Vélez. Después cayó ante UNLAM 0-2 pero en el partido decisivo superó a Argentino de Castelar 2-0 para ganar su lugar en cuartos.



El primer día terminó con victoria 2-0 ante Estudiantil Porteño para pasar a las semis en Bella Vista. Ahí el equipo se agrandó y supero a Lomas de Zamora 2-0 y en la final a Estudiantes de La Plata 2-0 para desatar un festejo entre lágrimas y con el plus de tener la mejor jugadora del torneo: Florencia Wolkowyski. En Metro compiten equipos que son protagonistas en las Copas Argentinas, es uno de los torneos más importantes del país junto a los Abiertos de San Carlos y Villa Ocampo. Es la primera vez que un equipo de la AMV gana una superfecha en cualquier categoría. Mar Chiquita ya había jugado finales de Metro, con el equipo masculino sub 13 en 2016 (derrota 0-2 ante Club de Amigos en la final) y con las Sub 15 en 2015 (0-2 con Tortuguitas).



El plantel: Valentina Roberts, Fiorella Cucuccioli, Lucia Ogliori, Delfina Pechia, Nazarena Erramuspe, Florencia Wolkowyski, Sabrina Smirnoff, Eluney Ivorra, Catalina Lauria y Pilar Rozas. DT: Santiago Tadey. Asistente: Julián López.



Además, las sub 13 sumaron buenos partidos. En la zona inicial derrotaron a GEBA 2-0 y cayeron ante Banco Provincia y Gimnasia de La Palta. En la segunda instancia, superaron a Club Italiano y no pudieron con AFALP y PAC para terminar el torneo con 2 victorias y 4 ajustadas derrotas.