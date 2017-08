Blanco le respondió a los vecinos: “En el Centro de Salud Batán sobran los insumos"

Luego de que los vecinos de Batán denunciaran que en el Centro de Salud de la localidad vecina faltaban insumos y había problemas con los médicos, el secretario de Salud, Gustavo Blanco, salió a desmentir esta situación y dijo que en la sala "no faltan insumos, sobran".

“En el último tiempo renunciaron las dos pediatras por disconformidad con el secretario de Salud. No hay ningún tipo de insumo, los días sábados directamente no hay médicos, solo un enfermero, no se pagan horas extras, la ambulancia que teníamos que era propia de la sala, hace dos meses se rompió, se la llevaron y nunca volvió. Quedó solo la del Same, que como trabaja en red, prácticamente no brinda servicio acá”, dijo a 0223 María Eva Fernández.

Ante esta situación el secretario de Salud decidió salir a desmentir públicamente que haya falta de insumos, ambulancias y profesionales en el Centro de Salud de Batán. "No faltan, sobran", remarcó.



"Que algún día no haya un profesional es una excepción. Lo habitual es que la Sala de Salud de Batán esté funcionando las 24 horas del día y los 365 días del año. Además hay guardia pediátrica sábados y domingos de 9 a 19", enfatizó el titular de la Secretaría de Salud en relación, por ejemplo, a las renuncias de personal médico denunciadas



"En este momento no hay ninguna falta de insumos. Puede ser que la gente pida medicamentos que no estén al alcance del municipio, pero los insumos municipales establecidos por las compras que corresponden están todos. Es más, en Batán sobran insumos”, señaló Blanco.



Desde el municipio informaron que el Centro de Salud de Batán cuenta con dos empleadas administrativas, dos asistentes sociales, tres choferes, dos médicos guardia, un médico clínico de guardia, un médico clínico de guardia y consultorio, ocho clínicos, tres pediatras, ocho enfermeros, una ginecóloga, una obstetra, un nutricionista, dos odontólogos, dos psicólogas, una psicopedagoga, dos radiólogos y una terapista ocupacional.