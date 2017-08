Apareció la adolescente integrante de la murga Los Únicos del barrio El Martillo

De Sásha, una adolescente de 17 años, integrante de la murga Los Únicos del barrio El Martillo, nada se sabía desde este lunes en la tarde noche, luego de que saliera de su casa sobre la hora 19 sin avisar su lugar de destino. Finalmente, en horas del mediodía de este martes, su familia logró dar con su paradero.

Noelia, su madre, había radicado la denuncia por su desaparición en la comisaría décimo sexta e inició junto a la policía y allegadas de Sásha una visita por diferentes lugares en los que habitualmente la joven suele estar presente.

En diálogo con 0223, Naida, una de las coordinadoras de la murga, contó que durante el lunes por la noche “salimos a recorrer con un patrullero todas las casas de sus amigos, de allegados, de algún posible novio. Es lo primero que quisimos descartar. También que el hecho se tratara de una situación de rebeldía, algo descartado, no hay ningún enojo en la familia”, describió.

“Lo que nos preocupó es que no es una joven que se maneje sola en la calle, no anda con dinero, ni suele estar sola por ahí. No se toma ni el colectivo por su cuenta, no es de salir sin decir nada”, detalló Naida.

La murga Los Únicos, muy admirada en el barrio y reconocida en todo Mar del Plata luego de lo acontecido con Francisco Chávez, el joven redoblantista asesinado en el barrio El Martillo en mayo pasado, se reúne justamente en la casa de la madre de Sásha, que tiene dos hermanas.

Horas antes de su aparición, la situación se tornó más preocupante ya que, según contó Naida, “en el Facebook de una de sus amigas apareció una foto de una carta supuestamente escrita por ella en la que decía que estabba bien y que no quería que la buscara, pero logramos dilucidar que no es su letra”.