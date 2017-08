Encuentros cercanos, una ayudita para el Glof Club y Crovetto se queda en el mismo lugar

Encuentros cercanos I

El escenario era la Shell de Constitución y la Costa. Allí se encontraron dos importantes dirigentes políticos de Mar del Plata que decidieron compartir un café y charlar un poco de la vida. Llama la atención porque pertenecen a espacios completamente distintos, pero, como suele escucharse, Mar del Plata es un “pueblo grande”.

El encuentro lo reveló, casualmente, uno de los encargados de la tradicional estación cuando en una radio local comentaba acerca del fatídico hecho en el que murió atragantado un joven. “Fue muy conmocionante. Había mucha gente. Justo estaban Vilma Baragiola y Juan Garivoto tomando un café…”, dijo al pasar y siguió su relato.

¿Qué hacía la candidata a concejal de Cambiemos y el histórico dirigente del PJ tomando un café? Desde el entorno del exlegislador provincial se mostraron sorprendidos y comentaron que habrá sido “por casualidad”. “Juan vive muy cerca y está todo el día tomando café ahí. Se la habrá encontrado”, deslizaron. Desde el entorno de la exfuncionaria municipal tampoco aportaron demasiados detalles.

Encuentros cercanos II

El escenario fue el café Piazza de la avenida Constitución. Ninguno de los protagonistas confirmó el encuentro, pero allí se sentaron hace 10 días Marcelo Artime y Santiago Bonifatti. “Esto es extraoficial”, le dijo el ahora candidato de AM al actual concejal. Charlaron un buen rato acerca de cómo había visto cada uno la campaña y qué posibilidades tenían de juntarse. A juzgar por la decisión de Juan Rey y toda su lista de bajarse de la lista definitiva de AM de cara a octubre se ve que las conversaciones no llegaron a muy buen puerto. Sin embargo, lo más entretenido del encuentro surgió cuando los cafés de ambos ya se estaban enfriando.

“Qué alegría me da verlos acá, haciendo lo que tienen que hacer”, los sorprendió un dirigente de la ciudad a los dos AM. Con una sonrisa marcada, Daniel Katz saludó a Artime y Bonifatti y arrojó algunas otras cosas sobre la mesa, para luego sentarse a tomar un cortado, un poco más lejos.

Se sabe que la relación entre Katz y el exintendente Gustavo Pulti es de las peores que se conocen en la política local. Por eso, para el exjefe comunal radical “chocarse” con esa reunión, en medio del mal momento del partido que gobernó la ciudad entre 2007y 2015, fue un motivo de regocijo.

Descartan mudanza y prorrogan contrato de alquiler: no habrá ahorro

Luego de idas y vueltas, que incluyó un intercambio de cartas documentos con amenazas de desalojo, el Ejecutivo local decidió prorrogar el alquiler del inmueble donde funciona la secretaría de Educación comuna, ubicado en Catamarca al 2900.

Según se estipuló, el terminó de la locación será hasta el 31 de diciembre de 2018. En cuanto al precio del alquiler, se acordó la suma mensual de 7350 pesos durante el 2017 y 8800 pesos a partir de enero de 2018.

Con la firma de este contrato, quedó completamente descartada la posibilidad de que el municipio abandone el actual edificio y la secretaría de Educación sea distribuida en diferentes lugares.

De acuerdo a lo anunciado durante el pasado año, el gobierno de Arroyo había planteado que parte de la dependencia que encabeza Ana María Crovetto ocuparía alguna oficina de la actual secretaría de Desarrollo Productivo, en Falucho y Santa Fe, mientras que otra porción del área sería localizada en la Plaza del Agua.

Una ayudita para el Golf Club

El bloque de concejales del Frente para la Victoria elaboró un pedido de informes para conocer los detalles sobre el convenio celebrado entre la municipalidad y la Asociación Civil Mar del Plata Golf Club.

En los argumentos del proyecto, se sostiene que el convenio estableció un canon anual de 10 mil dólares y una “inversión mínima de $150.000 anuales, a valores constantes”, destinados al mantenimiento y conservación integral del predio. Por otro lado, la iniciativa presentada solicita que, en caso de no haberse realizado las inversiones acordadas, se evalúe modificar el canon establecido en el contrato.

Hace pocos días el gobierno de Mauricio Macri otorgó subsidios a entidades deportivas de todo el país, bajo el Régimen de Promoción de Clubes de Barrio y de Pueblo, establecido en la ley 27.098, que busca promocionar "las actividades deportivas, sociales y culturales de índole barrial". Llamativamente, una de las instituciones que recibió dinero fue el Mar del Plata Golf Club, que tiene una membresía de 30.000 pesos y una cuota mensual de $1.100.

“No creemos que esta entidad tenga la necesidad de recibir ayuda del Gobierno Nacional utilizando recursos de una Ley que busca proteger a los clubes de barrios, los cuales están siendo víctimas de tarifazos y no llegan a fin de meses para pagar el gas y la luz. Con esta medida, Cambiemos hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres”, afirmaron desde el FpV.

Buscan regularizar las tierras del Club Náutico

La concejal de la UCR, Cristina Coria, presentó un proyecto de comunicación apoyando la gestión que lleva adelante el Club Náutico Mar del Plata ante la Agencia de Administración de bienes del Estado (AABE) sobre un pedido de uso de tierras ocupadas por la institución actualmente y pertenecientes al dominio de la Nación ubicadas en el sector de la Base Naval Mar del Plata.

Al respecto, la edil explicó que “se trata de un área de 8.462 m2 ocupadas desde el año 1986 merced a un convenio que hizo con la Base Naval Mar del Plata con un término de 25 años, venciendo en noviembre de 2011. Por gestiones realizadas con el Ministerio de Defensa obtuvo una prórroga hasta el 2014”.

“La intención es equiparar la situación de las tierras nacionales que ocupa el club a las provinciales mediante el otorgamiento de su concesión de uso hasta el año 2060 y de esta forma regularizar la situación” finalizo expresando Cristina Coria.

Paganini

La Comuna le abonará $ 1026,01 a un vecino en concepto de indemnización por la rotura del mecanismo antirrobo “traba volante” de su vehiculo Renault 12 que estaba bajo custodia de la municipalidad en la playa de secuestro del departamento de Tránsito.

Con el pago mencionado, el vecino deberá renunciar a “efectuar reclamo administrativo ni judicial posterior, no teniendo nada más que reclamar por ningún concepto”. Así se refleja en el convenio de pago Nº 1158.

Con ayudín de Azcona

Con el acompañamiento del presidente del bloque del Frente Renovador, Cristian Azcona, se obtuvieron los votos necesarios para aprobar sobre tablas en la últimas sesión del HCD el convenio por más de 80 millones de pesos firmado entre el municipio y la nación para la realización de las obras de asfalto, bacheo y desagüe que beneficiarán a distintos barrios de Mar del Plata.

“En sintonía con el compromiso asumido de ser una oposición responsable hemos votado favorablemente este expediente que ingresó horas antes de la sesión, porque entendemos que la política tiene que ser para la transformación de la realidad, y parte de esa realidad tiene que ver con el mal estado de las calles”, argumentó Azcona.

Y destacó: “Hemos decidido darle nuestro voto para que Mar del Plata tenga mejoras”, porque es importante acompañar la realización de obras que benefician a los vecinos del partido de General Pueyrredon”.