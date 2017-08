El municipio les prometió un interlocutor y los vecinos del sur ya reclaman por las demoras en la designación

Complicada la situación en los barrios de la periferia marplatense, particularmente en el sur de la ciudad, donde los vecinos luego de largos meses de reclamo decidieron unirse para formar una agrupación conocida como Aros, a fin de manifestarse en conjunto ante la difícil situación que vive a diario.

Según explicó la dirigente, “el gobierno aseguró que durante este lunes iba a darnos a conocer un nuevo interlocutor, pero no se han manifestado al respecto y todo sigue sin definición”.Luego de la visita que realizaron a la zona el director general de Transporte, Claudio Cambareri, y el vicepresidente del Emvial, Mariano Bowden, la presidenta de la sociedad de fomento de Playa Serena, María Inés Benítez reflejó su desencanto por un nuevo anuncio de la comuna que no llegó a concretarse.

Consultada por la reunión que mantuvieron días atrás con el intendente Arroyo, Benítez afirmó: “Nosotros le dejamos en claro que no es nada agradable tener que manifestarnos de la manera en que lo hemos hecho, con intervenciones incluso en el municipio, más aún cuando los reclamos fueron realizados por los caminos correctos. Lo que interpretamos es que lamentablemente había problemas con la información que se le transmitía al jefe comunal”, describió la vecinalista.

Ante la falta de definiciones sobre el interlocutor, la referente de Playa Serena indicó: “Ya tenemos una nueva instancia negativa con esto, porque no cumplieron con la palabra. No es que nosotros querramos romper el diálogo, pero realmente no sabemos cuál es el problema para tomar esas determinaciones”, fustigó.

En esa línea, Benítez aclaró que a la par del encuentro con el director de Transporte y el jefe operativo de las líneas 221, 501 y 511, a fin de tratar la problemática de las calles y la imposibilidad de que los colectivos completen su recorrido, “la intención es formar una mesa de trabajo para que nos presenten el detalle de los fondos con los que contaría el estado municipal para poder ir canalizando las demandas más urgentes”, detalló.

Según les indicó Arroyo, se gestiona una licitación para la adquisición de máquinas de mayor envergadura que puedan trabajar en los arreglos. “Recién se definiría en 30 o 40 días, nosotros le pedimos al intendente que no se utilicen mal los recursos. Lamentablemente el polvo de granza que han colocado, por ejemplo, el viernes de la semana pasada, ya ha terminado siendo llevado por el agua”, concluyó.