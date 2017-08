Valenzuela y Méndez se subieron al podio en Cali

La Selección Argentina de Básquet en Silla de Ruedas, con los marplatenses Nicolas Valenzuela y Matias Mendez, se subió al podio en la Copa América luego de superar en el partido por el tercer puesto a Brasil. En el clásico disputado en Santiago de Cali, la albiceleste -que ya estaba clasificada para el Campeonato Mundial 2018 de Alemania- se impuso en un vibrante juego definido en la prórroga al seleccionado brasilero.

El 68 a 57 final -con un parcial de 13 a 2 en el suplementario- le dio la medalla a Argentina en un torneo de América excelente, donde sólo fue derrotada por los finalistas Canadá y Estados Unidos. Ante Brasil, Nicolás Valenzuela jugó 9 minutos con 2 rebotes, mientras que el joven Matías Méndez (17 años) no ingresó. Ambos jugadores compiten para el equipo de CiDeLi de Mar del Plata en la Liga Nacional.

La Selección Argentina medallista de bronce en la Copa América fue integrada por Alberto Esteche, Cristian Gómez, Adrián Pérez, Adolfo Berdun, Gustavo Villafañe, Nicolás Valenzuela, Maximiliano Ruggeri, Joel Gabas, Matías Méndez, Franco Alessandrini, Sergio Vera Peralta y Daniel Copa. DT: M. Varela. Asistentes: L. Barolin y J. Domínguez.

Por el Grupo A de la clasificación, Argentina venció a Puerto Rico 69 - 40 (Valenzuela 2 pts; Méndez no jugó), a Costa Rica 86-18 (Méndez 4 pts, Valenzuela 2 pts), a Venezuela 75-40 (Valenzuela 6 pts; Méndez no jugó) y perdió con Canadá 49-68 (Valenzuela 4 pts, Méndez no entró)

En los Cuartos de Final superó a México por 52 a 39 (Valenzuela 2 puntos y 3 rebotes; Méndez no jugó) en el partido que le otorgó la clasificación al Mundial 2018. Y en semifinales cayó con Estados Unidos (36-50).