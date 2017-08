“Huellitas”, el merendero que funciona al aire libre y busca ayuda para ampliarse

Los recientes festejos por el Día del Niño evidenciaron la enorme necesidad que tiene el merendero “Huellitas”, del barrio Las Canteras, para ampliar y mejorar su servicio. Con una concurrencia de 500 personas, la celebración con los más chicos debió realizarse en un predio lindero que ofreció un vecino para poder recibir a todos los interesados en participar de la jornada recreativa.

En diálogo con 0223, Noelia Molina, coordinadora del espacio, contó que el lugar funciona “desde hace 15 años con base en el garage de mi casa” y detalló: “Más allá de los eventos más masivos que realizamos por fechas puntuales como lo fue este día del niño, al no tener un espacio techado más grande, cuando el tiempo no nos ayuda, no podemos contener a todos los chicos que vienen”, describió.

Por estos tiempos, Noelia recibe a 50 niños cada tarde y cocina cerca de 150 viandas de diversos alimentos que entrega todos los días viernes. “Luego del cambio de gobierno en el municipio, nos empezaron a mandar leche en polvo y desde Desarrollo Social nos hacen llegar bolsones de fideos, arroz y harina. Con eso, más las donaciones que recibimos y lo que ponemos de nuestro bolsillo, vamos brindando servicio, pero se suma cada vez más gente y no nos alcanza”, resaltó.

Ubicado en calle Calchaquí esquina Juana Manso, el merendero se transforma los días viernes en un proveedor de comida para llevar. “Cocinamos para los que se anotan y vienen a buscar las viandas entre las 19,30 y las 20,30, por eso necesitamos urgente un espacio en donde poder reunir a los chicos, controlar que ellos sean los directos beneficiarios de la comida y que puedan ser atendidos mejor en la hora del merendero cada día”, detalló.

Noelia y otro grupo de mamás solidarias reciben en “Huellitas” donaciones para agrandar el lugar, por lo pronto, según explicó la mujer, “al menos unos cuatro metros”. “Lo ideal sería que la gente mande ladrillos, cal, cemento, arena, porque se sigue sumando gente al comedor y ciertamente necesitamos ampliarlo”, insistió.

“Lamentablemente no puedo dejar que todos pasen, porque ya se estarían metiendo en la casa, tenemos un espacio físico pequeño y con una cocina común, ni siquiera una industrial. Con un lugar más grande podríamos brindar una mejor atención a las grandes necesidades que hay en la gente”, concluyó.