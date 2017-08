El mejor básquet U17 se juega en Mar del Plata

Viernes 01/09 (en Unión)

18hs. Unión (Mar del Plata) vs Atenas(La Plata)

19.45 Inauguración Oficial

20hs. Regatas (San Nicolas) vs Argentino (Junín)



Sábado 02/09

10hs. Unión (Mar del Plata) vs Argentino (Junín) (Cancha Unión)

10hs. Bahiense del Norte vs Regatas (San Nicolas) (Cancha IAE Club)



18hs. Argentino (Junín) vs Bahiense del Norte

20hs. Regatas (San Nicolas) vs Atenas(La Plata)



Domingo 03/09

10:00 hs. Unión (Mar del Plata) vs Regatas (San Nicolás) (Cancha Unión)

10:00 hs. Bahiense del Norte vs Atenas(La Plata) (Cancha Once Unidos)



Domingo 03/09 (en Unión)

17:00 hs. Atenas(La Plata) vs Argentino (Junín)

19:00 hs. Unión (Mar del Plata) vs Bahiense del Norte