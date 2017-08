Argentina se juega una "final" en Uruguay

Si hay algo que se le tiene que reconocer a Jorge Sampaoli, es que no es temeroso, que muere (o vive) con la suya, y que por más que se juegue uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos de la Selección Argentina en su debut oficial en el banco de suplentes, no le tiembla la mano, apuesta a un equipo netamente ofensivo y hasta podría dejar fuera del once inicial a un ícono como Javier Mascherano. Todo eso, en un duelo clave frente a Uruguay, en el estadio "Centenario" de Montevideo, desde las 20. Un empate no sienta mal, una victoria acerca a Rusia 2018 y una derrota complicaría más de la cuenta las posibilidades.

Habrá que esperar hasta último momento para saber cuál será en definitiva el equipo, pero en los entrenamientos de la semana dejó en claro que hay ocho jugadores que tienen un lugar asegurado. Los tres vacantes, tienen competidores con diferentes características y ahí es donde radica la duda del entrenador. En la zaga, las principales pruebas las hizo con Federico Fazio, pero también miró a Mascherano. El central de la Roma le daría mayor altura a un conjunto con pocos cabeceadores, uno de los fuertes de Uruguay. El de Barcelona, es el que contagia, es el subcapitán y el líder del plantel. No estar en su mejor nivel en el club catalán, sembró esta duda que antes no se hubiera planteado.

Las otras dos posiciones que faltan definir son en la mitad de la cancha. El acompañante de Lucas Biglia en el centro del campo, no saldrá de Guido Pizarro y Leandro Paredes. El exLanús es un mediocampista de juego, pero también colabora en la recuperación y a la hora de la pelota parada en defensa. El recientemente transferido al Zenit de Rusia, es enganche por naturaleza, se acostumbró a jugar más cerca del "5", pero no siente la marca. Le agregaría conexión con los de arriba y muy buena media distancia.

La última, está en el sector derecho del mediocampo, donde hay más nombres y todos diferentes. Lautaro Acosta y Emiliano Rigoni, son parecidos, con una ventaja para el exIndependiente, que se puede mover tanto por derecha como por izquierda y está más acostumbrado al ida y vuelta. La otra opción es Marcos Acuña, que ofrece mayor pausa y le daría un poco más de equilibrio al equipo. Si bien no es defensivo, es más mediocampista que los antes mencionados. El otro que probó Sampaoli fue Fabricio Bustos, pero difícilmente lo haga debutar en un encuentro de tamaña trascendencia.

Con ese panorama, las ilusiones están puestas en el tridente ofensivo que muchos pedían y que no se concretaba por las negativas de los técnicos anteriores de convocar a Mauro Icardi. Jorge Sampaoli se aisló de los comentarios y le da una chance al capitán del Inter, que habrá que ver cómo se entiende con Lionel Messi y Paulo Dybala, las máximas esperanzas nacionales.

Del lado uruguayo, a diferencia de lo esperado, en las últimas horas tomó mayor fuerza la presencia de Luis Suárez, que arrastra una lesión en la rodilla izquierda, pero habría tenido una recuperación en tiempo récord y Oscar Tábarez lo incluiría en el ataque. El goleador de Barcelona y Edison Cavani, son las principales amenazas para el arco de Romero. En la mitad de la cancha, el "Maestro" sorprendió dejando fuera del equipo a Egidio Arévalo Ríos y Carlos Sánchez, que serán reemplazados por dos jóvenes con mucho futuro: Nahitán Méndez y Matías Vecino.

Cualquier resultado planteará una situación diferente para Argentina de cara a la segunda fecha de esta ventana de eliminatorias. Además de lo que pase en el Centenario, habrá que estar atento a los otros resultados, porque pueden encaminar de buena manera a la Selección mirando a Rusia, o complicar el panorama más de la cuenta, a tres fechas del final.

