Calles rotas: como los chicos no pueden llegar a la escuela, les mandan la tarea por WhatsApp

Así se hallaba este jueves por la mañana la calle 479: los colectivos no quieren pasar.

Poder estudiar, para decenas de niños y adolescentes de Mar del Plata, realmente se ha vuelto algo muy complejo. Los problemas ya no se relacionan únicamente con los habituales problemas edilicios de las escuelas, la falta de mobiliario o la inexistencia de una calefacción idónea. Tampoco por el aumento de precios de los útiles escolares. Desde hace varios meses se sumó un inconveniente que se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para múltiples familias: el estado de las calles.

En los barrios del sur marplatense el reclamo no es nuevo. Las lluvias han vuelto totalmente intransitables las arterias de acceso a diversos establecimientos educativos. En el barrio Antártida Argentina, particularmente, los vecinos debieron reclamar contra el constante paso de camiones que destruyeron las calles por la construcción de una cancha de polo y una pista hípica. Y luego de las últimas precipitaciones, esa situación empeoró.

En diálogo con 0223, Fabiana, residente del barrio Parque Independencia, otra de las zonas afectadas, contó que esta semana “ni lunes, ni martes ni miércoles los chicos pudieron ir a la escuela” y brindó datos asombrosos del alcance de la problemática que impacta sobre la escuela primaria 44 y la escuela secundaria 34.

“Después de lo de los camiones, vinieron a tirar tierra colorada y un poco de polvillo de asfalto, pero con las lluvias no quedó nada. El servicio de colectivos no ingresa, no quiere arriesgarse. El chofer del 501 directamente se niega a subir a los chicos. Así estamos desde el 13 de julio, antes de las vacaciones de invierno”, describió la mujer.

Consultada por la cantidad de niños y adolescentes que sí logra llegar a la escuela, Fabiana detalló: “Desde hace dos meses, son 50 aproximadamente los chicos que van y 200 los que no pueden llegar. Los docentes han utilizado los grupos de WhastApp para enviar las tareas, recurren a las fotocopias de los módulos, pero obviamente el alcance pedagógico no es el mismo”, sentenció.

Las cifras de los niños alcanzados por este problema crece al tener en cuenta los tres turnos de cada colegio y los chicos que asisten al jardín de infantes. “Acá ya sabemos que si llueve no hay clases y también está el problema del comedor: al ir muchos menos chicos, las autoridades bajaron el número de envío de la comida. No llegan los alumnos entonces no se usaban los alimentos”, ejemplificó para concluir.