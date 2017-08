El desabastecimiento de piedra complica a la construcción en Mar del Plata

foto

Los corralones de Mar del Plata denuncian que hay un desabastecimiento de piedra partida por parte de la cantera Yaraví, que complica de gran manera al sector de la construcción local: sostienen que la gran demanda del material por parte de las grandes empresas constructoras perjudica “a los chicos” y esto se traduce en demoras al momento de iniciar cualquier obra.

“La piedra partida es fundamental para hacer hormigón y no se consigue. Los camiones deben hacer colas de hasta 72 horas para poder abastecerse en la cantera Yaraví, que les da prioridad a Plantel o Coarco, grandes empresas que trabajan en la obra pública. Incluso vienen camiones de otras ciudades a llevarse piedra. Veníamos complicados pero hace un mes esto estalló y ya casi no se consigue piedra”, afirmó Sebastián, que trabaja en un corralón de la ciudad.

En tal sentido, el hombre contó a 0223 que alrededor de la cantera que está en Batán, “se arman colas de hasta 22 camiones. Tenemos que estar hasta 3 días para poder cargar. Esto nos genera mucha demora y muchas veces tenemos que perder ventas porque no tenemos piedra. Cuando le decimos esto a la gente, no nos cree. Ya no sabemos que hacer”,argumentó.

Reclaman mayor presencia policial en la zona

Por otra parte, los camioneros que aguardan días enteros para conseguir la preciada piedra, tiene otro problema que afrontar: la inseguridad.

“La policía pasa una vez a las 8 de la noche y luego vuelve a pasar a las 6 de la mañana. Mientras tanto, esto es tierra de nadie. Y tenemos miedo de los robos, que se han vuelto frecuentes. La policía parece no existir y debemos cuidarnos entre nosotros”, reclamó el camionero.

Por último, insistió en la preocupante situación que padecen unos 150 corralones de la ciudad y las consecuencias que genera a muchos marplatenses que están construyendo su casa o haciendo una refacción. “La falta de piedra por ahí no te para una obra pero la demora hasta un 40% de su capacidad. Ni hablar con el inicio de obra. Sin duda que alguien tiene que hacer algo”, concluyó el hombre.