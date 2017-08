Qué dijo Cubero de la relación de Nicole Neumann y Facundo Moyano

Luego de que se conociera un video en el que se ve a Facundo Moyano y Nicole Neumann en un ascensor y que la propia modelo confirmara que está conociendo al diputado nacional, fue el turno de que el marplatense Fabián Cubero, exmarido de Nicole, opine de esta incipiente relación.

“Ella está en todo su derecho de verse y estar con quien quiera. Es cuestión de que ellos estén contentos con lo que está pasando”, dijo el futbolista de Vélez, y agregó: “A él no lo conozco, pero a ella le deseo lo mejor porque es la madre de mis hijas y, si llega a estar contenta con Facundo, bienvenido sea. No me importa el rubro de él, lo importante es que sea buena gente porque, si prospera, va a tener relación con mis hijas y yo quiero que mis hijas estén rodeadas de buena gente”.

En relación al surgimiento del video en el ascensor, Cubero opinó que “está más que claro que alguien lo mandó”. “No intercambié nada específico del tema. Simplemente yo le dije de la exposición”, advirtió.