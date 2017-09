Círculo se quiere recuperar ante el líder

Quizá no sea el mejor partido para después de un traspié que golpeó tan duro. Quizá sí, porque no da lugar a lamentos y hay que reponerse rápidamente y qué mejor revancha que sacarle el invicto y bajar de la cima al único líder que tiene la Zona B de la Región Pampeana Sur del Torneo Federal B. Desde las 15, si el clima lo permite, y en un campo de juego que hará que no se juegue con normalidad, Círculo Deportivo recibe en el "Guillermo Trama" a Independiente de Tandil, por la novena fecha.

El encuentro ante Argentinos de 25 de Mayo fue atípico, el local golpeó en momentos justos y el 4 a 1 sonó un poco exagerado. Pero fue la realidad y eso sacó al "papero" de la posición de privilegio en la que se encontraba, dentro de los clasificados a la siguiente instancia, aunque todavía queda poco más de una rueda para finalizar la primera fase.

El rival para la levantada es el ideal, único invicto y líder absoluto de la zona, los serranos acumulan cuatro victorias y cuatro empates, y se encuentra tres puntos por encima de Círculo.