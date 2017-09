Círculo Deportivo ganó y se sumó al lote de punteros

Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi dejó rápidamente atrás la goleada sufrida la semana pasada en 25 de Mayo, y venció como local a Independiente de Tandil, por 1 a 0, en la novena fecha de la Región Bonaerense Pampeana Sur "B" del Torneo Federal "B" de fútbol.

El gol lo convirtió el delantero Matías Atlante, a los 33 minutos de la etapa inicial, de penal tras una falta que él mismo recibió. Los dirigidos por Alexis Matteo festejaron ante su gente una victoria importantísima en el cierre de la primera rueda. Así, lidera con 16 puntos junto a su rival hoy vencido, Independiente de San Cayetano y Racing de Balcarce.

Círculo formó con: Sergio Del Curto; Nahuel Roselli, Blanco, Santiago Arrachea y Gonzalo Quiroga; Daniel Beguiristain, Diego Hidalgo, Sergio Vedda y Matías Leguizamón; Enzo Vértiz y Matías Atlante.

En el complemento, a los 28´ Enzo Astiz reemplazó a Atlante, y a los 38´ Pedro Ale a Beguiristain.

La semana próxima, el verdirojo enfrentará nada menos que a Kimberley, y buscará "revancha" del 4-0 del debut, en el Minella.

Posiciones - Zona Bonaerense Pampeana Sur "B"

1) Racing de Balcarce............16 puntos (+6)

2) Independiente de Tandil.......16 pts (+6)

3) Independiente (S. Cayetano)...16 (+5)

4) Círculo Deportivo.............16 (+2)

5) Kimberley.....................13

6) El Porvenir (S. Clemente).....11

7) Argentinos (25 de Mayo).......11

8) Ferrocarril Roca (Las Flores)..9

9) El León (Gral Madariaga).......7

10) At. Norberto de La Riestra....7

Resultados:

Ferrocarril Roca 2-1 Kimberley

Independiente (SC) 1-1 Argentinos

El Porvenir 1-1 El León

Racing 4-0 Noberto De La Riestra

Círculo 1-0 Independiente (T)

Próxima fecha

Círculo Deportivo vs. Kimberley

N. de La Riestra vs. Argentinos

El Porvenir vs. Racing de Balcarce

Indep´te (S. Cayetano) vs. Indep´te (Tandil)

Ferrocarril Roca vs. El León