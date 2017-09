Por un decreto de Macri, 100 chinos que viven en Mar del Plata podrían ser expulsados del país

Hay una gran preocupación por parte de la comunidad china ante una inminente expulsión del país de cientos de connacionales debido a la modificación por decreto de la ley migratoria. Por esta decisión presidencial, entre 50 y 100 chinos que viven en Mar del Plata deberían abandonar el país.

“Alegando cuestiones de seguridad, en enero pasado el presidente Mauricio Macri dictó el decreto 70 de necesidad y urgencia que modifica la Ley Migratoria 25.871 que en su artículo 4 declara a los derechos de los migrantes como de un derecho humano. Así lo que hace este decreto es vulnerar también lo que dice la Constitución Nacional. Teníamos una ley modelo en el mundo y el decreto plantea una regresión”, consideró Paula Urciuoli, representante de la Cámara de Supermercadistas Chinos local, en diálogo con 0223.

Al respecto, Urciuoli, explicó que el decreto “afecta a quienes no poseen radicación migratoria. No tienen la visa o el sello de ingreso como cualquier extranjero cuando entra al país porque entraron por un paso de frontera que no está habilitado. En la ciudad hay entre 50 y 100 personas que están afectados”, estimó.

“Este sello es lo que los habilita a solicitar una radicación mediante un contrato de trabajo sino tuviera una categoría migratoria, en forma permanente o temporaria. Los requisitos son, tener parientes o padres de un menor argentino, o ser hijo de un argentino, o estar casado con alguien radicado. O por contrato de trabajo", señaló.

En tal sentido, Urciuoli aclaró que "este decreto no afecta a los titulares de los comercios pero si a muchos familiares. Y esto no es grato para nadie porque hay varias familias instaladas desde 10 años o más que deberán separarse. Estamos esperando la decisión de los Juzgados federales que de un momento a otro deberán expedirse. Esperemos que sea favorable”, concluyó la representante de los supermercadistas.