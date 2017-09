Abren un Centro Integral de Monitoreo para controlar arrestos domiciliarios, traslado de presos y cárceles

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal inauguró este miércoles el Centro Integral de Monitoreo destinado a controlar arrestos domiciliarios, traslados de presos y las unidades penitenciarias a través de la colocación de cámaras.

Acompañada por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari; y por el auditor general del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Rozas; Vidal recorrió el nuevo centro y afirmó: “Falta mucho pero empezamos, y empezamos en el sentido correcto. Estamos dando la pelea a la que nos comprometimos, que no se dio antes en 30 años de democracia”, destacó.

En esa línea, la líder del PRO en territorio bonaerense agregó: “Por primera vez en democracia nos planteamos empezar la reforma del sistema penitenciario bonaerense. Con las cárceles nadie nunca se había metido, al igual que durante muchos años se intentaron reformas fallidas o no se trabajó en contra del delito que había adentro del Estado con la policía de la provincia, tampoco se trabajó y se miró para otro lado en el caso del sistema penitenciario”, sentenció.

La gobernadora aseguró que “desde este centro vamos a saber qué pasa en tiempo real con todas las personas tienen arresto domiciliario” y valoró que el sistema también podrá ser aplicado para los casos de violencia de género. “¿Cuántas veces hemos escuchado que hay mujeres con orden de exclusión de violentos, que ven cómo esos violentos violan esa orden? La pulsera es una buena herramienta para que las mujeres se sientan protegidas: podemos ver en tiempo real cuándo esa orden es violada”, explicó al respecto.

A continuación, Vidal también subrayó que estima tener “para mediados del año que viene cámaras instaladas en todas las unidades penitenciarias”.

“Cuando llegamos -añadió-, había siete mil detenidos durmiendo en el suelo. Hoy todos tienen su colchón. Sé que son cosas básicas, pero no estaban. Queremos también que, cuando termine nuestro mandato, siete de cada diez detenidos hayan estudiado o estén trabajando adentro de la cárcel. Queremos que los penales no sean un espacio de castigo sino de reinserción. Lo que no hacemos en ese espacio de detención se paga después, por eso tenemos los niveles de reincidencia que tenemos”.

Por su parte, Ferrari garantizó que el Servicio Penitenciario ha incorporado “la más moderna tecnología para poder controlar a aquellas personas que están en prisión domiciliaria y fortalecer la seguridad. Somos conscientes de que tenemos una situación carcelaria que deviene de mucho años de olvido”, fustigó.