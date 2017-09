Stand Up Paddle para niños en el Náutico

Los campeones del Stand Up Paddle del mañana, se inician en este deporte a los 4 años en el Club Náutico Mar del Plata, pionero en el país en lo que refiere a Escuela de SUP.

En un deporte que está transitando sus primeros años de vida, la entidad tricolor formó una estructura para acompañar a los incipientes deportistas en su formación, teniendo la dificultad de no encontrar competencias para estas edades ya que en el país apenas si algunos lugares trabajan sobre la población juvenil.

Los sábados, a las 10, con la profesora Violenta Galanti, en la piscina semi olímpica de la entidad, los chicos y chicas de entre 4 y 6 años trabajan en lo que respecta a ambientación, iniciación al SUP y relación con el agua.

De allí, pasan a los sábados, a partir de las 14.30 con la misma profesora para que no se sienta el cambio, pero también con Natalia Coste y Claudia Indarte. La diferencia radica en que las clases se realizan directamente en el mar interior del Puerto, cuyas calmas aguas permiten un buen aprendizaje. Estamos hablando de jóvenes de 7 a 12 años.

La tercer y última etapa, es directamente el grupo competitivo de la entidad, que consta con unos 25 miembros y desarrolla, en aguas interiores y también fuera de la entidad, sus prácticas los martes y sábados desde las 17. Este equipo es el que recorrió el país interviniendo con suceso en Paraná o Bariloche, por citar algunos lugares. donde se desarrolló el Circuito Nacional de este deporte

El verano se aproxima y la cantidad de cultores del SUP aumentará logicamente porque no todos tienen su traje de neoprene o las ganas para incursionar en frías aguas. Con el aporte de Hard Cord, que proveé a la escuela del club Náutico de pitas, fundas, cambiadores, etc; todos los que así lo deseen se pueden iniciar en esta disciplina, tengan 4 o 40 años.