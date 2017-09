Telechea, antes del debut de Aldosivi: "Asumimos que somos candidatos"

Espera con confianza Aldosivi su debut en el torneo de la B Nacional. El plantel partió este viernes por la tarde rumbo a Tandil, donde mañana a las 20.30 visitará a Ramón Santamarina en el estadio San Martín, por la primera fecha. Antes de subirse al micro, el balcarceño Fernando Telechea dialogó con 0223 y dejó en claro que su equipo será protagonista.

Sin dudas que fue la contratación más resonante del mercado de pases para el "Tiburón". Llegaron 14 jugadores nuevos, pero él fue uno de los primeros, y el que más sorpresa causó. Su breve pero intenso paso por Alvarado fue imposible no soslayarlo. Pero pese a su identificación y consciente del revuelo que armaría, él, no lo dudó. Un inconveniente familiar lo llevó a decidir estar cerca de su Balcarce natal. Y la dirigencia de Aldosivi aprovechó para ofrecerle un contrato.

“Con ganas ya de arrancar a jugar, de vivir la ansiedad de cada fin de semana. Fue una preparación extensa pero muy buena del equipo”, comenzó el exPatronato de Paraná y quien enfrentará a su exequipo en el inicio de la entrevista.

- En la previa, prensa, rivales, los dan como candidatos junto a un par de equipos más, ¿lo asumen así?

- Y sí, lo asumimos. La realidad es que se ha conformado un gran plantel. Pero ahora tendremos que trasladar todo el potencial dentro de la cancha.

- ¿Cómo vivieron la pretemporada?

- Fue agotadora realmente, pero nos vino muy bien. No hemos tenido lesionados casi, jugamos varios partidos, todo con un buen de antelación. Y se ha formado un lindo grupo y eso es muy bueno si queremos pelear arriba. Hay mucha afinaidad, con algunos nos conocemos de antes. Eso ayudará sin dudas.

- Habitualmente, más allá de los amistosos, se supone que el rodaje de partidos será lo que dará el crecimiento al equipo, ¿no?

- Sí. Nos falta todavía futbolísticamente, si bien jugamos varios partidos amistosos, no es lo mismo jugar una B Nacional. Con Vélez nos quedó la tranquilidad de que les jugamos de igual a igual. Pero ahora arranca otra historia.

- ¿Qué Telechea se verá en Aldosivi desde lo posicional?

- Puedo aportarle al equipo en lo que me necesite del ataque. Al jugar con Tony (Medina) que habitualmente se abre a los costados, me gusta jugar más cerca del área, pero también bajo para asociarme con los compañeros. Y si el compañero es un nueve clásico, acompañaré para vincularme al circuito.

- ¿Sentís que te tenés que ganar al hincha de Aldosivi?

- (Piensa) No creo. Ojalá que el hincha valore lo que uno hace dentro de la cancha. Siempre fui igual y en cada club donde jugué, dejé todo. Desde que jugaba con mi viejo al fútbol en los potreros, me entrego al máximo. Eso es lo único que les puedo garantizar.

- ¿Fueron difíciles los primeros días tras tomar la decisión de firmar con el club?

-No, para nada. Yo en Paraná estaba muy cómodo, había renovado el contrato por un año, pero un problema familiar me hizo tener que venir cerca de Balcarce. Cuando surgió lo de Aldosivi, ni lo dudé, y por suerte arreglamos rápido.

- Conocés bien el estadio San Martín, una cancha con pocos espacios, ¿puede influir?

-No es tan chica la cancha, de afuera sí lo parece. No sabemos cómo estará el terreno de juego, habitualmente no es bueno. Y Santamarina siempre es un equipo durísimo de local, lo ha demostrado siempre tanto en el Argentino A como en la B Nacional.

- Será un partido especial para vos por tu pasado en Santamarina...

-Sí, uno dejó muchos amigos ahí, y quiere al club. Pero mañana voy a querer ganar el partido para que el equipo comience bien.