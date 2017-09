Agustín Corradini brinda la clínica en Banco Provincia

A partir de las 10 de este domingo, el entrenador del seleccionado argentino de hockey sobre césped femenino, Agustín Corradini, ofrecerá un entrenamiento-clínica para jugadoras/es y entrenadoras/es del Club Atlético Banco de la Provincia de Buenos Aires delegación zonal Mar del Plata. La presencia del actual director técnico de Las Leonas en la entidad “albirroja”, sita en Alvarez Condarco y Las Maravillas, en el barrio Las Dalias, se inserta en el programa de capacitaciones y desarrollo propuesto por Banco Provincia. En este caso, el beneficiado es el hockey, aunque luego se extenderá, con otras acciones, al resto de las disciplinas que se practican en esa entidad.

Corradini, campeón mundial como entrenador de Las Leoncitas (el seleccionado juvenil), el año pasado en Chile, llegó al mando del seleccionado absoluto en reemplazo de Gabriel Minadeo, y bajo su mandato, las “albicelestes” obtuvieron este año la clasificación para el Campeonato Mundial de Londres 2018 y además se consagraron campeonas en el Panamericano de Lancaster, Estados Unidos, en agosto pasado.

Las actividades proyectadas serán exclusivas para jugadores y entrenadores de Banco Provincia, aunque la comisión directiva del club organizador hizo extensiva la invitación a los entrenadores de los seleccionados locales para que puedan participar como observadores. También se cursaron invitaciones especiales para el intendente municipal Carlos Arroyo y diferentes autoridades de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey. Durante todas la jornada, los participantes en las clínica vestirán una remera alusiva a confeccionada por la firma Gsports.

Previo a su viaje hacia Mar del Plata, Corradini expuso algunas impresiones personales sobre ciertas consultas puntuales:

-¿Qué representa para vos ser el entrenador principal de un equipo tan emblemático como Las Leonas?

-Es un orgullo y, a la vez, una responsabilidad enorme. Todos los argentinos se pueden quedar tranquilos de que voy a dedicarle todo mi corazón y el máximo esfuerzo y dedicación a este proceso hermoso que va a culminar con grandes éxitos y no sólo deportivos.



-De acuerdo a los últimos resultados positivos, todo parece indicar que el recambio de jugadoras no ha sido tan traumático. ¿Es realmente así?



-Yo creo que los recambios generacionales en equipos de alta performance, incluso no únicamente en el ámbito deportivo, sino también en otras organizaciones, como empresas, se deben realizar de manera planificada y a su debido tiempo. Por eso es fundamental tener en claro a adónde se quiere llegar.



-¿Qué significa para vos poder dar estas capacitaciones en diferentes lugares?



-Para mí es una alegría y un orgullo muy grande poder compartir lo que yo he aprendido de otros, tanto en mis años en Europa (Italia, Holanda y Bélgica) como lo que he aprendido en el hockey internacional.



-¿Y qué podés adelantar del trabajo que vas a hacer en tu clínica-entrenamiento en el Club Banco Provincia?



-Tengo planificado realizar los conceptos básicos que trabajamos con Las Leonas, con su adaptación metodológica.



-¿Cómo te parece que el hockey puede capitalizar de la mejor manera el hecho de ser medalla de oro olímpica y potencia internacional en ambas ramas?



-Por supuesto que tengo una opinión formada al respecto, pero creo que corresponde que la consideremos en el ámbito interno de la Confederación Argentina de Hockey.