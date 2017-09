Círculo y Kimberley, un choque clave en el arranque de las revanchas

El 4 a 0 de Kimberley en el Minella, en el comienzo de la temporada del Federal B, quedó muy lejos. Pasó una rueda desde aquel encuentro en el que el conjunto de Mariano Mignini hizo un culto de la contundencia y la tabla de posiciones y el rendimiento mostrado por ambos equipos, marca que al "dragón" le ha costado más encontrar regularidad y que Círculo Deportivo es más compacto, pudo plasmar la idea de su entrenador y es uno de los líderes de a Zona B de la Región Pampeana Sur. Pero como siempre que se enfrentan, es un partido aparte y, por eso, prometen un buen espectáculo desde las 15 en el "Guillermo Trama" de Nicanor Otamendi.

No hay mejor partido para Kimberley que este para buscar volver a ser. No hay mejor partido para Círculo que este para dar el salto de calidad y afirmarse en lo más alto de la tabla. El "Papero" sabe que la goleada de la primera jornada no estuvo a tono con el desarrollo del encuentro, pero al fútbol se gana con goles y fue un duro revés. Y por eso quiere "vengarse" ante su gente y dejar en la cornisa a uno de los, a priori, candidatos de la zona.

Por el lado del "dragón", no encuentra la vuelta, ha realizado muchas modificaciones, algunas por lesiones, otras tácticas, y el equipo está lejos de tener el nivel que espera Mignini. La derrota ante Ferro de Las Flores pegó duro por la forma (ganaba 1 a 0 hasta los 44' del segundo tiempo) y está necesitado de un triunfo para no perder terreno. La mala noticia es la baja de Emiliano Fortete, que llegó a las cinco amarillas y venía siendo una de las principales armas de gol del albiverde.