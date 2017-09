Martín Palisi, el capitán de un Alvarado con sueño nacional: "Queremos empezar ganando"

Como en cada debut, Alvarado jugará contra su rival y con la ansiedad lógica de los de adentro y los de afuera. Por eso, en la semana, se hizo hincapié en la concentración y en encarar el partido de la mejor manera, buscando repetir todo lo bueno que se hizo en la pretemporada y los amistosos, mejorar lo que no salió tan bien y potenciar al equipo por los puntos. Desde las 16, en el José María Minella, el "torito" enciende una nueva ilusión en el Torneo Federal A recibiendo a Deportivo Roca de Río Negro, por la primera fecha de la Zona 1. El capitán Martín Palisi, uno de los refuerzos del conjunto de Mauricio Giganti, lo vivió en la previa con 0223.

-Llegó el día, se hizo un buen trabajo previo pero ahora hay que ratificar todo eso por los puntos.

-La verdad es que hay mucha expectativa, estos dos meses nos sirvieron mucho para trabajar, para afianzar el equipo, para conocernos, estamos muy ilusionados igual que toda la gente. Va a ser un día especial porque es el primer partido, todos tienen ganas de ir a la cancha y ver el equipo ganar, por lo que de nuestra parte vamos a dar lo mejor como siempre, estamos preparados para lo que viene así que esperamos que salga un lindo partido y poder lograr el triunfo.

-¿Qué balance hacés de la pretemporada, de los amistosos? Son un equipo ofensivo que en la preparación mostraron ser equilibrados.

-Los amistosos sirven un poco para eso, para ver cómo estamos, se vieron cosas muy positivas, hay un gran grupo, muy competitivo entre nosotros y eso es muy bueno. A los que les toque salir en el debut van a dar el máximo y esperemos que salga todo de la mejor manera para empezar ganando.

-En un sistema con tantos jugadores con vocación ofensiva, tu posición es clave y muchas veces terminás como un tercer central.

-En casi todos los clubes donde estuve jugué de "5" de contención, haciendo los relevos, prestando atención en esas cosas. Es un planteo muy ofensivo, con la idea de ser protagonistas y a los que nos toca defender tratar de estar atentos a que no se generen muchos espacios y que no nos lastimen en las contras.

-¿Con qué club te encontraste en tu llegada a Alvarado?

-Conocía del club, pero me sorprendió para bien en todos los aspectos, no sólo en lo deportivo sino también en lo institucional. Es un club que está en crecimiento, ojalá podamos acompañar nosotros desde adentro de la cancha y que se puedan cumplir los objetivos que nos planteamos desde un principio.

-Ya te habrán dicho que tenés el ADN del hincha de Alvarado

-Sí, lo escuché (risas). Soy un cinco con mucha entrega, con mucho sacrificio, trato de ser lo más criterioso posible, priorizar el orden. Pero más que lo personal, lo importante es que el grupo está muy comprometido, arranca la competencia, estamos todos muy ilusionados y ojalá podamos festejar todos.

-Recién llegás al club y tenés la posibilidad de ser el capitán, ¿cómo tomás esta responsabilidad extra?

-Tuve la oportunidad de ser capitán en Atlanta y en Almirante Brown, y ahora me toca la posibilidad acá. Lo tomó como una responsabilidad más, por supuesto que es un placer para un jugador de fútbol que te elijan, pero con tranquilidad, tratando de llevar esa responsabilidad de la mejor manera. Me tocó llegar ahora y que me den esta oportunidad lo tomo como algo positivo y me pone muy contento desde lo personal.