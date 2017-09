Ignacio Marino: "Necesitábamos cortar esta racha"

La felicidad le brotaba y se entremezclaba con ese cansancio que deja todo partido de rugby, y más cuando se juega con la intensidad que se dio en el segundo tiempo. Pero mientras sus compañeros festejaban, él hacía gala de su rol de capitán y fue el primero en ir a saludar a los rivales, el que levantó la Copa y el que se acercó al entrenador Eduardo Etcheto que miraba los festejos desde un costado. Ignacio Marino no ocultaba su alegría por el triunfo y el desahogo por terminar con la sequía de títulos y tener que ver de cerca la fiesta de Mar del Plata Club, su clásico rival, que llegaba con cuatro seguidos sobre sus espaldas.

"Sabíamos que algún día se iba a cortar y por suerte fue hoy", fue lo primero que dijo el "Pulga", que en medio de la euforia tuvo la lucidez para analizar el partido que había tenido antes en la cancha para hablar y levantar a su equipo cuando se le había hecho muy cuesta arriba y no mostraba reacción. "El juego se dio como lo planteamos. Era un partido de 80 minutos y 23 jugadores, ni de un tiempo ni de 15 jugadores, y por suerte en el segundo tiempo con el recambio creo que tuvimos más aire", explicó.

El medioscrum reafirmó ese planteo con argumentos y con una situación que se dio en la previa: "Lo planteamos así, un partido de 80', con una formación inicial que podía sorprender.Muchos habrán dicho 'quedó el Chino afuera, quedó Mariano afuera', pero no, al rugby no se juega de 15, se juega de 23 y nos dio resultado", aseguró.

Respecto a la ansiedad y esas ganas de terminar con la hegemonía de Mar del Plata, Marino aseguró que "teníamos una necesidad muy grande de cortar esta racha. Desde que yo subí en 2013, jugaba en Intermedia pero estaba en el plantel superior, salimos campeones y después siempre se lo llevaba Mar del Plata. Por suerte un día se dio vuelta, en una tarde divina como hoy (por el sábado)".

Por último, habló de su try, el último, el que encaminó a la victoria y le dio una ventaja interesante a poco del final. "La agarró el carasucia de Nemer, que se cortó, tiró un sombrerito, es un pilar terrible, y tuve la suerte que me picó bien y me fuí abajo de los palos", subrayó.