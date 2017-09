“Este Gobierno trabaja para aumentar la matrícula de las escuelas privadas”

Frente a las puertas de la sede del Consejo Escolar de Colón y Juncal, representantes del gremio estatal de ATE desarrollaron en la mañana de este martes, una volanteada para visibilizar la “jornada provincial de lucha”, en reclamo por unos 10 despidos en la Dirección General de Escuelas en La Plata.

Además de los despidos, desde el gremio estatal siguen reclamando por el pase a planta permanente, mayor nombramiento de personal y la inmediata estatización de la prestataria médica para todos los auxiliares y docentes de la provincia de Buenos Aires.

“Creemos que debe haber una mayor inversión en educación para garantizar el nombramiento de personal, el pase a planta permanente y el presupuesto de infraestructura. En Mar del Plata la situación no ha variado de lo que ya venía ocurriendo aunque reconocemos el trabajo de esta nueva gestión de la presidenta del Consejo Escolar. Igual creemos que falta mucho”, sostuvo Claudia Rey, referente de educación de Ate MdP, en diálogo con 0223.

En ese contexto, la dirigente consideró “escaso” el presupuesto en educación pública y no cree que el gobierno de María Eugenia Vidal dé prioridad a la educación pública.

“Creemos que en parte se trabaja para aumentar la matricula de las escuelas privadas. Porque en las públicas no se hace una inversión en infraestructura ni se hace reconocimiento a los trabajadores, tanto docentes como auxiliares. No ha crecido la inversión tanto como para decir que es una prioridad para este gobierno”, evaluó.