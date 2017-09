El gobierno ratificó la continuidad de Bullrich y prometió "ir a fondo" en el caso Maldonado

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, ratificó este sábado la continuidad de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y aseguró que el Gobierno "irá a fondo y sin protección para nadie" en la investigación de la desaparición del joven Santiago Maldonado.

Luego de la multitudinaria marcha del último viernes a Plaza de Mayo para reclamar la aparición con vida de Maldonado, Peña evitó polemizar con la familia del joven -que reclama la renuncia de Bullrich- y aseguró que el Gobierno "irá a fondo y sin protección para nadie" en la investigación.

El jefe de Gabinete afirmó que "el Gobierno tiene abiertas todas las hipótesis de investigación, está colaborando desde el primer momento plenamente con la Justicia e irá a fondo para que se definan las responsabilidades y los hechos de lo que ha pasado sin el más mínimo atisbo de encubrimiento, ni protección a nadie".

Respecto de la marcha, afirmó que "Fue un reclamo absolutamente legítimo, que compartimos todos como prioridad, que es la aparición con vida de Santiago Maldonado, el avance de la investigación judicial, que se pueda esclarecer su paradero y qué pasó en este tiempo".

"Si algún gendarme o efectivo de una fuerza de seguridad comete un delito, toda la Justicia y todo el peso de la ley tiene que caer sobre él. Pero no podemos presumir la culpabilidad de todas las fuerzas de seguridad por un prejuicio ideológico o una intencionalidad política, porque termina siendo un acto que no es sano para el país y no es justo para estas personas", continuó.

En diálogo con Radio Mitre, el ministro coordinador descartó la posibilidad de que Bullrich abandone su cargo, tal como lo reclamaron la familia del joven artesano, organismos de derechos humanos y partidos políticos durante el acto del pasado viernes.

"No vamos a polemizar con la familia Maldonado. Entendemos la angustia y lo delicado que es la situación para ellos", resaltó el referente del PRO, quien ratificó en su cargo a la titular de la cartera de Seguridad y afirmó que "ha trabajado correctamente en todo este tema".

Peña consideró que "la clave en esto es alejar el ruido político de la investigación, porque complica y genera dudas" y en ese sentido puso de relieve que "lo que no tiene que hacerse es perder el foco".

"Pedimos la responsabilidad y la prudencia de que no se afirmen cosas que todavía no han sido verificadas, porque en el medio están en juego muchas cosas, particularmente el clima de paz y tranquilidad que tenemos que tener los argentinos", agregó.