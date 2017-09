"Los únicos capaces de exigir el cumplimiento de la Ley de Salud Mental somos los futuros profesionales"

foto

Con la participación de más de 600 estudiantes, este viernes se realizó en la Universidad Nacional de Mar del Plata el 2do Congreso de Salud Mental.

Organizado por la Facultad de Psicología y la Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social, disertantes de diferentes áreas formaron parte de los paneles que se llevaron acabo a lo largo de todo el día en el Aula Magna de la Unmdp. El doctor Jorge Luis Pellegrini, pionero en la desmanicomialización en Argentina, Alfredo Grande y Enrique Carpintero fueron algunas de las figuras de renombre que presenciaron el congreso.

"Se debatió la ley y se llegó a la conclusión de que los únicos que podemos cambiar el paradigma somos nosotros, los futuros profesionales", contó a 0223 Florencia Giménez, presidenta del Centro de Estudiantes de CSySS.

La Ley de Salud Mental fue sancionada en 2010 y reglamentada en 2013, pero "en la práctica no se lleva a cabo". Entre algunos de los untos que propone, busca que "no existan más internaciones eternas, los hospitales deberían ser espacios abiertos y la persona no tiene que sentir que sus derechos son cohibidos, entre otros puntos".

En ese sentido, la referente de los estudiantes resaltó el mensaje que circuló durante todo el Congreso entre los presentes: "Con pequeños actos podemos transformar la realidad".