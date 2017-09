Garino se presentó en Baskonia: "Es el camino indicado para volver a la NBA"

Tras su participación en la AmeriCup con la Selección argentina, y terminar de obtener el pasaporte italiano fundamental para su contratación, el marplatense Patricio Garino fue presentado oficialmente en el Baskonia de España. Allí firmó un contrato por tres temporadas en uno de los clubes más fuertes del básquetbol europeo, donde tendrá a Pablo Prigioni de entrenador -excompañero suyo en la Selección- y al marplatense Luca Vildoza como colega de equipo. "Pato" se sacó fotos con los hinchas en la tienda oficial del elenco de Victoria, y brindó una conferencia de prensa donde expresó lo siguiente:

Las expectativas. "Un año de nuevas experiencias, estoy acostumbrado a estilo de juego y vida totalmente distinto, me formé básicamente en Estados Unidos y vengo con muchas ganas de aprender especialmente con Pablo (Prigioni, entrenador), de progresar en el equipo y poder competir en el más alto nivel europeo, se que vamos a tener un gran equipo y para competir para lo más alto. Será una experiencia para seguir aprendiendo".

El vínculo histórico entre Baskonia y los jugadores argentinos. "Desde el Tau Cerámica al Baskonia, en Argentina siempre los seguimos por sus jugadores y trayectoria. La mayoría que ha estado acáha pegado el salto a la NBA, lo que indica el prestigio que significa estar acá. Es un honor como argentino jugar en Baskonia".

Adaptación al básquet europeo. "Creo que va a ser algo más intenso, físico, deberé pensar mucho más que en la NBA, y hay que estar preparado para competir al máximo nivel físicamente pero al mismo tiempo pensando en el juego también".

Nocioni, su referente. "Siempre el Chapu fue mi ídolo, usé toda mi vida el 13 por él, traté de reflejar mi juego en él, agresividad la garra. Ser un jugador de equipo que no importa si mete 20 o cero puntos. Alguien que dejó todo en la cancha"

La NBA a futuro. "Me da tranquilidad estar tres años seguidos acá, voy a aprender mucho y crecer, pero la meta es volver a la NBA y este es el camino indicado".

Su estilo de juego. "Soy un jugador argentino, mucha garra y huevo. Jugador defensivo más que nada, estoy aprendiendo en lo ofensivo que nunca fue mi fuerte, pero estoy evolucionando. Alguien que va a la batalla como dicen".

Prigioni, de compañero a entrenador. "Es medio raro. Pablo empezó siendo un ídolo, después nos convertimos en amigos, compartimos un año en la Selección, en Getafe estuve un par de días viendo al equipo jugar. Conozco a Pablo que es caliente, cabróna, la primera vez que lo vi que tiró la tablita al piso no pude hacer otra cosa que reirme. Pero es la transición. Cambió el título de jugador a entrenador.

Una relación de mucho tiempo. Sé que me va a yudar mucho pero me estoy adaptando"

Baskonia y su plantel. "El nivel de talento que tenemos es muy alto. Si jugamos con intensidad y siendo inteligentes podemos competir con cualquier equipo de europa. Un grupo de trabajadores muy honestos, no hay egoísmo en equipo, la pelota va a moverse mucho para tomar el mejor tiro. No tenemos dudas que estaremos en lo más alto".