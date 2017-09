Mar Chiquita obtuvo tres títulos provinciales

Mar Chiquita Vóley se quedó con tres títulos provinciales en un fin de semana de ardua competencia en Mar del Plata. Entre las chicas, las sub 13 salieron campeonas invictas en la Liga Provincial, mientras que las sub 17 se quedaron con el TPC. Los varones del sub 13 ganaron el TPC y los sub 17 quedaron cuartos.

Las chicas del Sub 13 ganaron de punta a punta una Liga Provincial que será inolvidable. En la etapa final pasó la zona con victoria ante Olimpo de Bahía Blanca 2-1 y Las Flores 2-0. En semis superó a Alianza 3-0 y en la final logró dos victorias 3-0 en la serie ante Olimpo que las coronó como campeonas invictas con 17 victorias.

El equipo: Mercedes Perazzo, Aldana Medley, Paloma Del Hoyo, Milagros Barragán, Valentina Miró, Malena Petcoff, Alin Ghietti, Valentina Roberts, Daniela Drocezesky, Florencia Wolkowyski, Eluney Ivorra y Josefina Battistessa. DT: Pablo Rozas. Asistente: Federico Fazi

Los sub 13 venían de ganar la Liga Provincial y se impusieron en el TPC. Pasaron la zona con 3 victorias 2-0 ante Azul, Ever Ready de Dolores y Once Unidos. En cuartos de final superó a Pila 3-0, en semis a Recreativo de Carmen de Areco 3-1 y en la final a Belgrano 3-1 para ganar el doblete masculino.

El equipo: Enzo Escalada, Emiliano Zabaleta, Lautaro Pello, Nicolás Tarantino, Danilo Juárez, Tobías Belfiore, Héctor Morán, Kevin Aguirre, Laureano Torres, Mateo Rodríguez, Cipriano De Luis, Nazareno Pigliacampo, Diago Molina. DT: Elvio Babini

El sub 17 femenino se quedó con el TPC luego de quedar afuera de la Liprobo en semis. Ahí había superado a Once Unidos, Náutico San Pedro y Estudiantes de Olavarría 2-0 y pasó a jugar el TPC luego de caer ante Unión. En el TPC ganó el triangular con victorias ante Ever Ready de Dolores y Tiro Federal de Bahía Blanca 2-0 y pasó a ganar la semi ante Once Unidos 3-1. En la final superó a Ensenada 3-1 y sumó su título.

El equipo: María Belén Enriquez, Juana Giardini, Juana Peralta, Valentina Rozas, Ainoa Amoroso, Gianina Moralez, Antonella Acconci, Victoria Brandán, Abril González, Clara Cavalieri, Catalina Stutz, Paloma Giménez y Alma Etchegaray. DT: Santiago Tadey. Asistente: Sol González.

Los chicos del Sub 17 pasaron la zona con derrota ante Huracán de Necochea 1-2 y victorias ante Bolívar 2-1 e Independiente de Dolores 2-0, En cuartos superaron a Azul 3-2 y en semis cayeron ante Once Unidos 1-3, por el tercer puesto no pudieron con Huracán de Necochea, 0-2, y cuarto lugar.

Mar Chiquita Vóley - Sub 13 Femenino

Liprobo

Zona

2-1 Olimpo (Bahía Blanca)

2-0 Las Flores Vóley

Semifinal: 3-0 Alianza

Final: 3-0 y 3-0 Olimpo (Bahía Blanca)

Mar Chiquita Vóley -Sub 17 Femenino

Liprobo

2-0 Once Unidos

2-0 Náutico San Pedro

2-0 Estudiantes de Olavarría

Semifinal: 1-3 Unión

TPC

Triangular

2-0 Ever Ready (Dolores)

2-0 Tiro Federal (Bahía Blanca)

Semifinal: 3-1 Once Unidos

Final: 3-1 Ensenada

Mar Chiquita Vóley - Sub 13 Masculino

Zona

2-0 Azul

2-0 Ever Ready (Dolores)

2-0 Once Unidos

Cuartos de Final

2-0 Pila

Semifinal

3-1 Recreativo (Carmen de Areco)

Final

3-1 Belgrano

Mar Chiquita Vóley - Sub 17 Masculino

TPC

Zona

2-1 Bolívar

1-2 Huracán (Necochea)

2-0 Independiente (Dolores)

Cuartos

3-2 Azul

Semifinal

1-3 Once Unidos

3° Puesto

0-2 Huracán (Necochea)