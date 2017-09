Arroyo le tomó juramento a Mourelle: “Pensé que era necesario un cambio de aire”

El economista Hernán Mourelle asumió formalmente este viernes el cargo de Secretario de Hacienda del municipio de General Pueyrredon y luego de su asunción, prefirió no dialogar con la prensa: fue el intendente Carlos Arroyo quien tras prestarle juramento atendió a los periodistas.

El jefe comunal afirmó que Mourelle es una persona de larga experiencia y valoró los atributos de su pasado: “Es un licenciado en economía con varios masters, participó en múltiples actividades en dependencias estatales, fue Secretario de Hacienda en Lanús y tiene una tranquilidad muy grande para trabajar, mucho más que la mía, que soy mucho más nervioso”, expresó en primera instancia.

Consultado por los motivos que llevaron a concretar este cambio en la dirección del área, Arroyo buscó descartar cualquier imposición externa al respecto: “Acá el intendente soy yo y pensé que era necesario un cambio de aire, por determinados temas que son muy desgastantes”, aseveró.

Respecto a sus expectativas luego del arribo de Mourelle, el titular del Ejecutivo afirmó: “Creo que vamos a poder tratar de resolver todas las cuestiones económicas que traemos de arrastre, que se han ido mejorando, pero que llevarán un tiempo más solucionar por completo”, entendió.

Posteriormente, Arroyo arremetió sobre la opinión pública y habló de desentendimiento: “Hay algo que no termina de entender la gente ni el periodismo. Acá no es solo un problema de arrastre de deuda, es un problema de dificultades en la captación de recursos, que no siempre acompañan la cantidad de gastos que requiere un municipio como este”, valoró.

A continuación, el intendente se animó a detallar cuál será el máximo objetivo de su gestión tras la llegada de Mourelle: “Queremos tratar de lograr un equilibrio final en las finanzas para que nunca más quedemos en descubierto”, sentenció y de inmediato sumó: “Y en segundo lugar, que todo el mundo pueda cobrar sus salarios en el momento oportuno”.

“A su vez tenemos que conseguir la obtención de un remanente, que hasta ahora no se ha logrado, a fin de que esta administración pueda encarar obras propias. No es justo que un municipio de la potencia económica que tiene General Pueyrredon depende de la Provincia”, concluyó.