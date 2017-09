El municipio quiere prohibir que se fume en plazas y parques de Mar del Plata

La Secretaría de Salud municipal impulsa la iniciativa “Mar del Plata, ambientes 100% libres de humo de tabaco”, que desde la semana anterior cuenta con un espacio dentro del programa “El Estado en tu Barrio”. Ya estuvo en el barrio 2 de Abril y desde el martes en Lomas del Golf.

Esta actividad coincide con el convenio que firmó el intendente Arroyo en agosto pasado para adherirse al Programa Proteger, que llegará a 150 mil vecinos y será implementado a través de un crédito de 190 mil dólares, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Se implementará en distintas plazas de barrios periféricos para dotarlas de cartelería, y juegos, y así fomentar las actividades saludables.

Al respecto, Gustavo Méndez, coordinador de los Centros de Atención Primaria de la Salud, señaló: "La actividad comenzó a desarrollarse el jueves pasado en el espacio que brinda El Estado en tu Barrio”. Estamos trabajando en un proyecto de ordenanza para que en todos los espacios abiertos (parques y plazas) no se permita fumar y que el vecino tome conciencia de lo perjudicial que es, tanto para el que fuma como para el que no. Tampoco es un hecho menor las colillas que no terminan en un cesto de basura y perjudican el medioambiente”.

En este contexto, el funcionario expresó: "Hay países que están adelantados con respecto a este tema, a través de ordenanzas que se cumplen a rascatabla en los parques, que es donde juegan nuestros niños” y subrayó que “en muchos de estos espacios, hay un lugar especial con ceniceros incluidos y los cestos adecuados para el que fuma, alejado de la actividad recreativa o deportiva que hace cada uno”.

La entrega de folletería se realiza de martes a viernes, en cada semana de “El Estado en tu Barrio”, pero la presencia de referentes de la Secretaría de Salud se da los días jueves.

“El Estado en tu Barrio”, coordinado por las áreas de Desarrollo Social del Municipio, Nación y Provincia, mediante el cual los vecinos de General Pueyrredon pueden acercarse para realizar trámites y recibir asesoramientos sobre diversas áreas gubernamentales, llegará la semana que viene a la Plaza del Lago de Lomas del Golf (ubicada en avenida Lomas del Golf y Pascana Grande). Puntualmente, del martes 26 al viernes 29 en el horario tradicional de 9 a 14.