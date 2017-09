“Cada día que pasa sin Santiago Maldonado hace que uno piense lo peor”

El paradero de Santiago Maldonado tiene en vilo a buena parte del país y en los organismos de Derechos Humanos como la organización Abuelas de plaza de Mayo el caso ha impactado lógicamente con mucha más preocupación. En el marco de la presentación de un acuerdo con la Defensoría del Pueblo bonaerense, la referente de la entidad en Mar del Plata, Leda Barreiro, habló con 0223 sobre sus percepciones del caso.

“El impacto de que en una democracia desaparezca una persona es conmocionante para la sociedad y para nosotras que tenemos nuestros hijos desaparecidos, es doblemente impactante”, razonó Barreiro en primera instancia.

Consultada por su opinión en relación al trabajo realizado por el gobierno nacional en la investigación, la dirigente no anduvo con vueltas: “Me parece que hay una gran desprolijidad en lo que se está llevando a cabo. Hace más de un mes y medio que sucedió y no sabemos nada. No se evapora a una persona de la nada”, entendió.

En esa línea, agregó: “Hubo desprolijidades desde el instante en que desapareció, con los rastrillajes y todo lo que se tuvo que hacer en su momento y no se hizo. Cada día que pasa hace que uno piense lo peor”, concluyó.