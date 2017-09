Círculo Deportivo y un golpe certero para llegar a la punta

Círculo Deportivo festejó un buen triunfo como visitante ante El León de General Madariaga, a quien derrotó por 1 a 0 con gol de penal de Matías Atlante a los 47 minutos de la etapa inicial. De esta forma, al menos hasta que sus rivales jueguen este domingo, llegó a la punta en solitario de la Región Pampeana Sur "B" del Torneo Federal "B" de fútbol.

El conjunto de Alexis Matteo logró manifestar la superioridad que la tabla de posiciones indica: enfrentaba al último. El "Papero" había dominado en el primer tiempo, con varias chances de gol: Astiz tuvo dos claras, con un mano a mano que no pudo definir, y un remate en el travesaño. Cuando parecía llegar el descanso, llegó el penal a su favor y Matías Atlante lo cambió por gol. En el complemento, se lesionó Enzo Vértiz.

Círculo formó con: Sergio Del Curto; Agustín Bianchi, Portillo, Santiago Arrachea y Gonzalo Quiroga; Enzo Vértiz, Diego Hidalgo, Daniel Beguiristain y Matías Leguizamón; Enzo Astiz y Matías Atlante.

La semana próxima, recibirá a El Porvenir de San Clemente.

Sábado:

El Porvenir 2-1 Ferrocarril Roca

Domingo

11 hs - Kimberley vs. Independiente San Cayetano

15.30 hs - Independiente (Tandil) vs. At. Norberto De La Riestra

16 hs - Racing de Balcarce vs. Argentinos de 25 de Mayo

Posiciones - Región Bonaerense Pampeana Sur "B"

1) Círculo Deportivo 20 puntos (*)

2) Independiente de San Cayetano 19

3) El Porvenir de San Clemente 17 (*)

4) Racing de Balcarce 16

5) Independiente de Tandil 16

6) Kimberley 14

7) Ferrocarril Roca de Las Flores 12 (*)

8) Argentinos de 25 de Mayo 11 (**)

9) Atlético Norberto De La Riestra 7 (**)

10) El León de Madariaga 7

*Jugaron un partido más

**De la fecha pasada, partido suspendido entre ambos a los 70 minutos; y deben la fecha actual.