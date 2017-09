Acosta y Schwamm ganaron el "Hombre de Piedra"

El zarateño Gonzalo Acosta y la bahiense María de los Ángeles Schwamm resultaron triunfadores este sábado en Tandil del Hombre de Piedra Banco de la Nación Argentina en su vigésima edición sobre 8 kilómetros de pedestrismo, 50 kilómetros de ciclismo y 6 kilómetros en carrera, bajo la organización de Roberto Lucas y la colaboración de ISSports.

En el marco de una competición excelente, con 550 duatletas y un día que engalanó a la bellísima ciudad serrana, Acosta impuso condiciones para defender el título del año pasado y lograr el tricampeonato, ya que había sido primero en 2014. Andrés Darricau es el único atleta con más victorias (5). “Inscribir un poquito de historia en nuestro deporte desde mi perfil y como trabajador, como todos los que estamos acá, me pone muy muy contento”, expresó Acosta, quien se refirió a la prueba: “Lo pude ganar en el ciclismo. No vine tan entrenado en el trote como el año pasado entonces me jugué todas las cartas en el ciclismo. Y bueno, salió bien. Opté por meter un poco más de potencia para sacar ventaja y correr más tranquilo el último tramo”.

Mejor imposible fue la primera vez en el Hombre de Piedra para María de los Ángeles Schwamm, de Bahía Blanca, cruzando primero la línea con un gran festejo. “Es la primera vez que vengo al Hombre de Piedra, lo viví fantástico. Tenía ganas de correrlo, ya que muchos me hablaban de lo emblemático de este duatlón, el máximo exponente en Argentina, y nunca había podido asistir. Fue una excelente organización, una fiesta del duatlón, muchos corredores y gran nivel. Además, el clima acompañó”, señaló.Respecto a la carrera, “los primeros 8 kilómetros fui primera. Luego me pasó la chica que salió segunda en el kilómetro 35 de bici (Cardoso) y después arranqué para pasarla en mi fuerte, la carrera, en el kilómetro 2”.

Completaron el podio Diego Chávez (Bahía Blanca) y Agustín Leiro (Ramos Mejía) y Carolina Cardoso (Haedo) y la marplatense Bárbara Buenahora, quien es la máxima ganadora del Hombre de Piedra (5 ocasiones). Premio no menor para los ganadores es el Campeonato Provincial otorgado por la Federación Bonaerense de Duatlón y Triatlón, encargada de la fiscalización del evento.

En la distancia sprint (3 kilómetros de pedestrismo, 20 kilómetros de ciclismo y 3 kilómetros de carrera) fueron primeros Francisco Sole, de Pilar, y Sharon Barone, de Plottier, Neuquén. Segunda y tercera fueron Ana Laura Culotta (San Miguel) y Gloria Jara (Viedma), respectivamente; mientras que Marcelo Cao (Mar del Plata) y Pablo Guruceaga (Capital Federal) completaron el podio masculino.

El Hombre de Piedra 20 Años contó con participantes de doce provincias argentinas: Buenos Aires, Capital Federal, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Fe.