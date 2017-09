Una nena de 9 años intentó suicidarse porque le hacían bullying

foto

Una nena de 9 años que cursa el cuarto grado en una escuela de la ciudad de Santa Fe intentó suicidarse a través de la ingestión de una decena de pastillas de clonazepam debido a la perturbación que le causó un caso severo y repetido de bullying, por lo cual la madre filmó un video para alertar sobre la problemática y adelantó que la cambiará de colegio.

La madre de la joven decidió grabar a su hija para visibilizar la angustiante situación que atraviesa día a día. La nena cuenta que sus compañeros le meten la traba y cuando cae dicen “Terremoto, terremoto”. Y sigue: “Me tiran manzanas, frutas. Ya no quiero vivir más”, dice entre lágrimas.

Su mamá, Angie Ledesma, compartió el video en las redes sociales. “Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así jamás público nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles lo que dice en el video no es ni la mitad q me contó le hice repetir alguna palabras”, escribió la mujer.