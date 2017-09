Academia Dillet: 20 años de crecimiento constante e ininterrumpido

Después de arrancar jugando al básquet, cuando conoció el tenis allá por los 13 años, no lo dejó más. Primero jugando y, llegando a la mayoría de edad, empezando a hacer docencia, formando tenistas y, sobre todo, personas. Por ese motivo, Alejandro Dillet hoy dirige con orgullo la Academia que lleva su nombre y que es referencia para el tenis de la ciudad, con un nombre ganado y respetado en base a deportividad, compañerismo y constancia en el tiempo. A 20 años de su creación y con dos declaraciones de Interés por parte del Honorable Concejo Deliberante, 0223 dialogó con el entrenador que repasó la historia, la búsqueda, los tradicionales Circuitos Formativo y de Adultos, la actualidad del tenis a nivel local y nacional, y te invita a que te sumes al lugar por excelencia para empezar a jugar al tenis en Mar del Plata y la zona.

-Vamos a empezar por tu historia, ¿cómo llegaste al tenis y de ahí a la docencia en este deporte?

-La realidad es que yo de chico jugaba al básquet y llegué de grande al tenis, empecé a jugar aproximadamente a los 13 años, llegué a Primera en el 85, 86, y ahí empecé a dar clases cuando tenía 18 años, me convocaron del Club Hípico que tenía dos canchas, después abrió La Manzana y me pasé ahí, seguí en el Club Quilmes, hasta que empezamos a armar esto, a sumar clubes.

-¿Cómo surgió la idea de formar una Academia de tenis formativo y cuál era la búsqueda?

Arrancamos en el Club Nación hace 20 años, la idea surgió porque empezamos a ver cuáles eran los problemas que tenía la gente para jugar al tenis. Y los grandes problemas eran la distancia de los clubes, yo jugaba en Tennis Club y tenía que tomarme dos colectivos para ir y caminar 17 cuadras. Todos quedaban lejos, entonces tratamos de solucionar ese tema. Otra complicación es el clima, se perdían muchas clases por lluvia, entonces se nos ocurrió abrir escuelas en diferentes puntos de la ciudad, para no tener el problema del traslado y, aparte, para lo que es iniciación tanto en chicos como en adultos, podemos hacer la etapa tranquilamente en un gimnasio, no van a perder clases, no van a tomar frío, están en buenos puntos de Mar del Plata y mezclamos los lugares techados con las canchas. Ahí se fue armando, con el primer nombre que era Tenis Formativo, pero como sabíamos que era muy probable que alguien más lo utiliza, le buscamos uno más personalizado que era con mi nombre propio para lograr identidad.

-En 20 años el tenis nacional pasó por un montón de momentos, algunos no tan buenos y esos años de la Legión que hicieron que muchos chicos empezaran a jugar. ¿Cómo ha ido creciendo la Academia Dillet en cuanto a lugares y cantidad de jugadores?

-Cuando empezamos con la Academia estábamos en tres clubes: Nación, Del Bosque y Complejo Parada 5. Se fue agregando el club Unión y, a partir de ahí, se cubrieron los distintos sectores de la ciudad, para que todos tengan a mano un lugar donde se pueda ir a aprender y practicar. A partir de que fuimos abriendo más lugares, se sumó más gente. En el 99 arrancó el Circuito Formativo había tres categorías (A, B y C), y hoy tenemos A Superior, A, A1, A2, B1, B2, C1 y C2, el crecimiento es exponencial. Quizás hacíamos 4 ó 5 torneos al año y, enseguida, nos pidieron y empezamos a hacer uno por mes. Obviamente ayudó la época de la Legión, el 2004 de Roland Garros con tres jugadores en la semifinal. Pero más allá de eso, afortunadamente siempre nos pudimos mantener bien, tanto en los momentos buenos del tenis en el país como en otros malos. Afortunadamente fueron pocas las veces que abrimos un lugar y no anduvo la actividad. Y después nos dimos cuenta que en realidad era porque había otro cerca, entonces no funcionaba. Pero en la mayoría estamos hace 20 años, se puede sostener y tenemos cantidad como para mantener cualquier bajón. Por ahí en los descubiertos si tenemos un mes muy lluvioso hay menos actividad, pero están los gimnasios que compensan.

-¿Qué sentiste cómo director pero que significó para la Academia en general la declaración de Interés que les otorgó el HCD primero al Circuito Formativo y luego al de Adultos?

-Fue algo inesperado y a nosotros nos llena de orgullo poder ir dos veces a recibir este reconocimiento al Concejo Deliberante. En 2015 declararon de Interés al Circuito Formativo de Menores, que nos realizaron un acto muy lindo, que se llenó de gente de la Academia, chicos y adultos que llenaron el recinto, y ahora en 2018 otra vez, para la declaración de Interés del Circuito de Adultos, le dieron la palabra a muchas personas y nunca imaginé que iban a hablar tan bién del trabajo que realizamos, de la Academia, nos emocionó mucho. Por eso agradezco al Concejo, en especial a Mario Rodríguez, que fue el impulsor en ambos casos, porque ese tipo de reconocimientos empujan y ayudan a seguir.

-Después de 13 años con el Circuito para chicos, ¿cómo surgió la idea de también darle esa competencia a los adultos que también se iban sumando a la actividad?

-No dábamos a vasto con chicos, por horarios y lugar. Pero los padres siempre nos pedían, se iban enganchando y hace 6, 7 años, comenzamos con las clases para adultos, agregamos profes, agregamos clubes, aumentamos la estructura y eso nos permitió ir agregando en los mismos lugares donde damos clases para chicos y fuimos armando una base importante para largar el Circuito de Adultos, porque ellos decían los chicos tienen torneo y nosotros no, entonces al año ya había una gran cantidad y lo pudimos hacer. Y tenemos un torneo todos los meses, a veces alguno más, la verdad que ha dado muy buenos resultados.

-La búsqueda de la Academia es clara, más allá de lo competitivo, se trabaja en formar jugadores y personas.

-Nosotros la palabra que usamos siempre, desde que arrancamos, es desdramatizar. Una de las cosas que nosotros veíamos era que el deporte infantil se tomaba con mucho dramatismo, chicos sufriendo con padres metiendo presión, directivos metiendo presión, entonces había que cambiar. Entonces hicimos un poco la nuestra. Había que desdramatizar, los chicos acá están haciendo un deporte que les gusta, la idea fue que no pierdan de vista que esto es jugar, que si bien hay que hacerlo como una disciplina en la que hay que esmerarse en los entrenamientos, para mejorar todos los días y no estancarse, pero es deporte infantil y no es un drama. Por eso, en todos los torneos, hacemos una charla previa para chicos y padres contando lo que buscamos, que el objetivo es que se diviertan, que la pasen bien, que no se olviden que es un deporte y que en un torneo hay chicos que les toca ganar todos los partidos y chicos que les toca perder todos los partidos, pero ni el que ganó es "superman" ni el que perdió no sirve para nada. Fue un día en el que uno jugó mejor y por eso se quedó con la victoria.

-¿Cómo se trabaja en los chicos el tema del ego, el individualismo, algo que es muy común en este deporte?

-Es una de las cosas que nosotros buscamos también. En cada charla, antes de comenzar un torneo, o mismo un entrenamiento, acá fomentamos mucho lo que es el grupo. Si bien jugamos solos, representamos todos a la misma Academia, somos una familia, tenemos padres e hijos jugando que entienden el mensaje, quizá hubo algunos que no lo entendieron o tenían otros objetivos que fueron a buscar a otro lado. Acá se fomenta el compañerismo, vos entrás a jugar a la cancha y vas a hacer todo lo posible para ganarle a tu rival, pero termina el partido, se tienen que dar la mano, se saludan y siguen siendo amigos como siempre. Hoy ganó uno, mañana puede ganar el otro, o ganar el mismo siempre, pero no por eso vas a dejar de ser amigo o compañero.

-Además de los circuitos que se organizan acá, ¿en que otras competencias se presentan los chicos de la Academia?

-Esa es otra de las cosas que tuvimos que ir haciendo con el crecimiento de la Academia. Antes nos dedicábamos más a la parte de iniciación y fuimos abriendo grupos de precompetición, de competición y de alta competencia. Hoy tenemos desde jardín de tenis que empiezan enanos de 3 ó 4 años, pasando por escuela hasta chicos más avanzados que tienen entrenamientos más intensivos, con preparación física y que compiten en diferentes torneos a nivel local, algunos ya juegan en Primera,otros en Segunda o Tercera, y eso marca que vamos creciendo no sólo en cantidad, sino en calidad de jugadores también.

-El crecimiento no se detiene. Como en la ciudad no daban a vasto, decidieron expandirse al partido de Mar Chiquita y tuvieron mucho éxito

-La verdad que estamos muy contentos y un poco sorprendidos con lo que pasó con eso. El año pasado arrancamos en el Club Santa Clara tanto con chicos como con adultos, y a partir de este año nos convocaron de la Secretaría de Deportes del partido de Mar Chiquita para trabajar en Coronel Vidal y General Pirán, y estamos muy cómodos, también lo hicimos con grandes y niños, y lo que para nosotros era una experiencia nueva, no sabíamos que iba a pasar porque son localidades chicas, sin embargo nos sorprendió a nosotros mismos, el fenómeno y la repercusión que tuvo, desde que comenzamos. El primer día fuimos, no sabíamos cuántos profes necesitábamos, cuántas canchas íbamos a usar y vino un aluvión de gente y tenemos más de 100 personas jugando. Por lo que también iniciamos el Circuito para menores y adultos, que ya llevamos dos torneos con muy buena cantidad de gente. Los realizamos en las dos canchas de Pirán, que ya nos empieza a quedar chicos, por la motivación que encontró la gente del pueblo en esta actividad.

-¿Hay alguna explicación para la falta de tenistas marplatenses, a excepción de Horacio Zeballos, en el tenis de elite? Uno siempre ve lo que hizo Tandil, que está acá cerca y genera un poco de envidia y admiración.

-Evidentemente debe haber hecho mejor las cosas Tandil. En Mar del Plata debemos tener autocrítica, quizá a nivel Federación, porque uno ve lo que es la Federación del Centro, que es a la que pertenece Tandil, y tiene muchos más jugadores que los que juegan acá. Entonces, cómo puede ser que con una población mayor, hay menos jugadores en un cuadro. A nivel dirigencial deben haber hecho mejor las cosas y los profes también. El "Negro" Gómez ha sacado a varios de los que llegaron a los primeros planos, algo debe tener, es para darle mérito. Igual Tandil, es un caso excepcional y atípico. Podés armar una Copa Davis con jugadores surgidos ahí y hay países que hacen enormes inversiones en lo que es Desarrollo, caso Estados Unidos o Inglaterra, y no sacan la cantidad de jugadores que sacó Tandil. Una de las cosas que quizá complica a Mar del Plata es la playa, porque llega el verano y los chicos dejan de entrenar para disfrutar la playa, y para llegar a esos niveles no podés cortar nunca. Al contrario, tenés que entrenar más que nunca. De todas formas, no hay una fábrica de campeones. Donde hay un crack, va a salir, sea de donde sea. Vos lo anotás en una categoría, la gana, pasa a otra, la gana y cuando te querés acordar está ganando en niveles altísimos. No hay nada que los frene.

-Con tu conocimiento, ¿cómo ves la actualidad del tenis argentino, campeón reinante de la Copa Davis y a días de tener que jugar para no descender?

-Es un poco el problema de los argentinos. Lo que costó ganarla, no se ganó a veces por buenos rivales y a veces la perdimos solos. Acá contra España, la perdimos solos. Y fijate los egos, siempre hubo celos desde la época de Vilas y Clerc, siempre costó trabajar en equipo. El año pasado se logró armar un conjunto, se trabajó con humildad y se ganó. Y este año no estuvo del todo aprovechado esto, a nivel dirigencial mismo, yo fuí a la serie contra Italia en febrero, que se tuvo que armar un estadio en un lugar que no es de tenis y la Copa Davis estuvo un ratito en el stand de la ATT y después la llevaron al VIP, no se paseó por la cancha, no se invitó a exjugadores, no se hizo un acto, lamentablemente no se aprovechó y ahora dentro de poquito la tenemos que devolver. Y en 20 días hay que jugar para no descender y está costando, otra vez, armar el equipo, porque no se llega a cuatro. Del Potro no la quiere jugar, Zeballos tampoco, debe tener sus motivos porque tuvo que estar el año pasado y no lo convocaron, Delbonis está lesionado, Mayer y Berlocq dijeron que siempre se tiraron de cabeza por la Davis y ahora ya sienten que dieron todo.